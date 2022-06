Starfield nutzt dieselbe Technik wie Fallout 76 und ich bin froh darüber

Riesige Hühner, Hochzeitseinladungen an Leichen und Ritte auf Drachen, während man auf einem Pferd sitzt. Für Chris, eigentlich ein überzeugter Open-World-Hasser, wurde Skyrim zu einem seiner Lieblingstitel, allein dadurch, da das Spiel so unheimlich viel Potenzial für absurde Situationen bot. Um was es bei der Hauptgeschichte ging? Keine Ahnung! Für ihn aber auch gar nicht wichtig.