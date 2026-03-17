Starfield fixt nach 2,5 Jahren endlich meinen größten Kritikpunkt und lässt mich fliegen, wohin ich will

Max verrät euch, was in den kommenden Updates für Starfield steckt.

Das große SciFi-Rollenspiel Starfield von Bethesda erscheint am 7. April nicht nur für die PlayStation 5, sondern bekommt gleichzeitig ein kostenloses Update mit vielen Verbesserungen und eine kleine Erweiterung spendiert – und der große Patch hat es tatsächlich in sich.

Neben neuen Inhalten und Missionen kommt nämlich auch ein wichtiges Feature dazu, das in meinen Augen direkt von Tag eins an ins Spiel gehört hätte: Ein Reisemodus, mit dem ich ungehindert durch’s All fliegen kann.

Maximilian Franke Bethesda hat es Max vor allem mit der Fallout-Reihe angetan, in der er viele hunderte Stunden verbrachte. Starfield hätte für ihn mit dem eher geerdeten SciFi-Setting ebenfalls ein Treffer werden können, aber das Entwicklerteam verzettelte sich mit mehreren Grundsatzentscheidungen, die nicht auf fruchtbaren Boden stießen. So ganz seinen Reiz verloren hat Starfield aber nie, denn es gibt weiterhin ungenutztes Potenzial und das Free Lanes-Update packt zumindest an der richtigen Stelle an.

Starfield hatte keinen leichten Start. In den großen Fußstapfen von The Elder Scrolls und Fallout sorgte der Weltraum-Ausflug für viele enttäuschte Gesichter, auch bei mir. Gründe dafür gibt es gleich mehrere, aber zumindest einen davon behebt Bethesda nun mit dem kommenden Free Lanes-Update.

3:11 Starfield PS5 Release-Termin und großes Update offiziell bestätigt: Neuer Trailer zum kostenlosen Free Lanes-Patch

Autoplay

Bisher ist das nämlich ziemlich fummelig, denn zwischen Planeten zu fliegen ist vor allem durch Menüs und Ladezeiten geprägt, anstatt von einem Gefühl der epischem Weite und der Grenzenlosigkeit. Mit dem neuen Reisemodus soll sich das endlich ändern.

Sobald euer Schiff im All schwebt, könnt ihr per Knopfdruck die Geschwindigkeit in mehreren Stufen extrem erhöhen, um weite Entfernungen zurückzulegen. So saust ihr in Star Wars-Manier zwischen den Planeten umher – mit deutlich weniger Ladebildschirmen und stärkerer Immersion.

Starts und Landungen bleiben allerdings unverändert. Ihr könnt also nach wie vor nicht an der Planetenoberfläche ins Cockpit steigen und ohne Unterbrechungen abheben. Sobald ihr aber im Orbit seid, könnt ihr vollkommen frei im gigantischen Weltall herumdüsen.

Den Reisemodus aktiviert ihr im Orbit mit LB/L1. Habt ihr ein Ziel anvisiert, könnt ihr mit RB/R1 den Autopiloten aktivieren (Bild © Bethesda).

Um wirklich dort anzukommen, wo ihr hin möchtet, könnt ihr optional zum Freien Fliegen auch den Autopilot aktivieren. Dann steuert das Raumschiff geradewegs auf den angepeilten Planeten zu und ihr könnt sogar vom Pilotensitz aufstehen, im Schiff herumlaufen oder euch in der echten Welt einen Kaffee machen.

Es kann allerdings passieren, dass ihr unterwegs auf zufällige Ereignisse wie Piratenüberfälle trefft, die den Autopiloten unterbrechen. So ganz aus den Augen solltet ihr euer Schiff während der Reisezeit also nicht lassen.

neue Schiffsteile

neue Bauteile und Deko für Außenposten

vereinfachte Schnellreise zu Außenposten

überarbeitetes Waffen-Mod-System

neues Fahrzeug: Moon Jumper

fünf Trackers Alliance-Missionen (ab sofort verfügbar)

Letzteres ist ein weiteres Auto, mit dem ihr über die Planetenoberflächen brettern könnt. Die Besonderheit am Moon Jumper sind Schubdüsen, mit denen ihr euch in die Luft katapultieren dürft. Gepaart mit geringer Schwerelosigkeit, soll es damit quasi möglich sein, zu fliegen.

Der neue Moon Jumper kann durch Schubdüsen über Planetenoberflächen fliegen (Bild © Bethesda).

Kleine Story-Erweiterung: Terran Armada

Neben dem kostenlosen Update wird es auch eine zusätzliche Erweiterung geben. Terran Armada ist Teil der Premium Edition von Starfield, kann aber auch einzeln für 10 Euro gekauft werden.

Am Preis seht ihr schon, dass ihr hier kein gigantisches Addon erwarten solltet. Viele Details hat Bethesda noch nicht verraten, aber euch erwarten neue Missionen um eine weitere Fraktion und neue Companions, die ihr in eure Crew holen könnt.

Der Story-DLC Terran Armada führt auch eine neue Fraktion und Begleiter ein (Bild © Bethesda).

Wird Starfield jetzt ein komplett anderes Spiel?

Wenn ihr mich fragt: Nein. Bethesda sagt selbst, dass die angekündigten Inhalte das Spiel “nicht neu erfinden sollen”, sondern “erweitern, was da ist”. Mit dem Reisemodus wurde allerdings tatsächlich einer meiner größten Kritikpunkte behoben und das ist definitiv etwas Gutes.

Trotzdem bleiben andere schwerwiegende Probleme bestehen, denn an langweiligen Quests, konsequenzlosen Entscheidungen und einer völlig überladenen Spielwelt aus tausenden Planeten ohne Inhalte ändert sich auch mit dem Free Lanes-Update nichts.

Insgesamt wird Starfield mit dem Release der PS5-Version und des Free Lanes-Updates aber zumindest etwas attraktiver und schafft einen wichtigen Kritikpunkt aus der Welt. Falls euch das umständliche Reisen bisher die Lust auf Starfield genommen hat, ist der 7. April also durchaus ein Termin, den ihr im Blick behalten solltet.

Wenn ihr komplett neu mit Starfield einsteigt, bekommt ihr die wohl inhaltlich beste Version des SciFi-RPGs – zumindest dann, wenn Bethesda sich mit technischen Problemen keine Schnitzer leistet.

Also, was denkt ihr: Klingen die neuen Inhalte mit Reisemodus und Co. cool für euch und wie steht ihr mittlerweile zu Starfield?