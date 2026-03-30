Starfield - Downloadgröße auf PS5 bekannt: Da kommt ein echter RPG-Brocken auf euch zu!

Starfield landet am 07. April 2026 auf der PS5 – und kurz vor dem Release ist auch die Downloadgröße bekannt. Fangt am besten schonmal mit Aufräumen an.

Linda Sprenger
30.03.2026 | 14:54 Uhr

Die Downloadgröße für die PS5-Version von Starfield ist bekannt. Die Downloadgröße für die PS5-Version von Starfield ist bekannt.

Zweieinhalb Jahre nach dem ursprünglichen Release auf Xbox und PC schafft Bethesdas Sci-Fi-Abenteuer Starfield endlich auch den Sprung auf die PS5 – und zwar schon am 07. April 2026. Mittlerweile ist auch die Downloadgröße bekannt, und wer sich die komplette Packung Starfield geben will, muss rund 140 GB dafür freischaufeln.

Downloadgrößen für Starfield + DLCs auf der PS5

  • Hauptspiel: 123.347 GB
  • Shattered Space-DLC: 12.502 GB
  • Terranische Armada-DLC: 4.017 GB

Die Angaben stammen vom bekannten "Downloadgrößen-Guru" PlayStationGameSize, der sich auf Datenbankeinträge im PlayStation Store beruft. Dessen Infos sind in der Regel korrekt.

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Die PS5-Downloadgröße des Hauptspiels (also rund 123 GB) entspricht übrigens in etwa der Datenmenge, die der Titel auf der Xbox benötigt. Wer die DLCS zusätzlich laden will, kommt auf circa 140 GB. Überlegt euch also schon einmal gut, welche anderen Titel ihr von eurer SSD werft, um Platz für den Sci-Fi-Klotz zu schaffen. 

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Starfield ist auf der PS5 zum einen als 50 Euro teure Standard-Edition verfügbar, die lediglich das Hauptspiel enthält. Zum anderen könnt ihr zur teureren Premium Edition greifen. Diese 70 Euro teure Edition enthält neben dem Hauptspiel die Shattered Space-Erweiterung, den Terranische Armada-DLC sowie weitere Goodies wie 1000 Creation-Credits, das Constellation-Skin-Paket sowie ein digitales Artbook und den Soundtrack.

Preload startet bald: Laut PlayStationGameSize können Vorbesteller*innen ab 05. April 2026 übrigens den Preload starten, also das Spiel vorab herunterladen, um pünktlich am 07. April loszocken zu können.

Die PS5-Edition von Starfield bringt am 07. April 2026 übrigens außerdem einen frischen kostenlosen Patch mit sich, der einige nützliche Neuerungen im Gepäck hat. Darunter ein praktischer Reisemodus, dank dem ihr entspannt durchs Weltall schippern könnt.

Wie sieht's bei euch aus: Werdet ihr euch Starfield für die PlayStation 5 holen? Schreibt's uns gerne unten in die Kommentare.

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