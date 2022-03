State of Play angekündigt: Neue Ausgabe stellt Hogwarts Legacy genauer vor

Die letzte State of Play ist erst wenige Tage her, da erwartet uns bereits das nächste Live-Event rund um neue Spiele für PS4 und PS5. Diesmal steht jedoch nur ein Spiel im Fokus und das dürfte Harry Potter-Fans besonders freuen. Hogwarts Legacy wird nämlich gezeigt.

Wann? Donnerstag, 17 März

Donnerstag, 17 März Uhrzeit? 22 Uhr MEZ

Das wird gezeigt: Laut PlayStation Blog wird euch Entwickler Avalanche Software ganze 20 Minuten über das Action-Rollenspiel informieren, dabei unter anderem Gameplay zeigen.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling ist in der Vergangenheit vermehrt durch transfeindliche Aussagen aufgefallen.

Wo kann ich die State of Play sehen?

Wie gewohnt könnt ihr den Livestream via YouTube oder Twitch verfolgen. Auch hier auf GamePro werden wir euch in einem entsprechenden Artikel das Video einbinden, damit ihr bei uns alles kompakt an einem Ort habt. Was gezeigt wurde, erfahrt ihr hier natürlich auch.

Das sagen die Entwickler:

Das ist ein unglaublicher Augenblick, auf den wir sehr lange hingearbeitet haben. Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir die ganze Zeit arbeiten.

Tatsächlich war es in letzter Zeit sehr still um Hogwarts Legacy, das bereits 2021 erscheinen sollte, dann aber verschoben wurde. Man darf also sehr gespannt sein, was aus dem so vielversprechenden Spiel geworden ist.

Das erwartet euch in Hogwarts Legacy

Release: 2022

2022 Plattformen: PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC

PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC Genre: Action-Rollenspiel

Hogwarts Legacy ist ein Action-Rollenspiel im Harry-Potter-Universum. In einer Open World können wir uns frei bewegen und die berühmte Zauberschule erkunden. Aber auch das Umland steht uns offen und damit Reisen in das Dörfchen Hogsmeade oder den Verbotenen Wald.

Hogwarts Legacy greift vollumfänglich auf die Lizenz aus den Filmen zurück, die Schule sieht deshalb in vielen Bereichen genau so aus, wie auf der Leinwand. Auch der Soundtrack ist altbekannt. Zeitlich spielt die Geschichte aber mehrere Jahre vor Harry Potters Einschulung und auch lange vor Voldemort.

Wir betreten Hogwarts nämlich im 19. Jahrhundert. In Hogwarts Legacy spielen wir deshalb auch keinen bekannten Charakter, sondern erstellen uns einen eigenen Helden. Diesen können wir in verschiedene Richtungen entwickeln und neue Zauber lernen. Auch unser Schulhaus wird von der Story nicht festgelegt.

Freut ihr euch auf Hogwarts Legacy oder habt ihr mit dem Potter-Universum bereits abgeschlossen?