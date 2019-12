Gestern ging ein Raunen durch die Resident Evil-Community, denn im PlayStation Store ist das Cover des noch nicht angekündigten Remakes von Resident Evil 3 aufgetaucht. Dass Capcom an einer Neuauflage des PS1-Klassikers arbeitet, war schon länger ein offenes Geheimnis. Die wirklich offizielle Enthüllung des Spiels steht aber noch aus. Mit den anstehenden Game Awards, die gern auch Neuankündigungen beinhalten, scheint der perfekte Rahmen eigentlich schon gegeben.

Die Preisverleihung ist aber erst am 13. Dezember und bis dahin ist noch viel Zeit. Laut Analyst und Insider Daniel Ahmad könnte uns vorher noch ein weiteres Event erwarten.

In Reaktion auf das geleakte Resident Evil 3-Cover meldete sich Ahmad auf Twitter zu Wort und deutete an, dass im Zeitraum bis zu den Game Awards noch ein "anderes Event" stattfinden könnte, auf dem dann das Remake gezeigt wird.

What if the game was revealed before TGA at a different event?



Nah... I'm just kidding.



Unless... ??? https://t.co/9352ivzs8a