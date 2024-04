Stellar Blade-Downloadgröße und Preload bekannt: Für das PS5-Exclusive braucht ihr weniger Platz, als ihr womöglich erwartet hättet

Die Downloadgröße von Stellar Blade fällt angenehm klein aus.

Denken wir daran, neue PlayStation-Exclusives herunterzuladen, ist meist der nächste Gedanke sofort: Platz freischaufeln. Schließlich brauchen die Titel häufig ordentlich freien Speicher. Ein gutes Beispiel dafür ist der kürzlich herausgekommene Samurai-Actiontitel Rise of the Ronin.

Beim bald erscheinenden Stellar Blade gibt es dagegen eine gute Nachricht für alle, die immer um genug freien Platz ringen oder eine langsame Internetverbindung haben: Die Downloadgröße fällt vergleichsweise richtig klein aus.

So viel Platz braucht ihr für den Download von Stellar Blade auf der PS5

Downloadgröße Stellar Blade: 30,448 GB

30,448 GB Versionsnummer: 1.001.000

Damit braucht ihr für den Download von Stellar Blade nur knapp ein Drittel so viel verfügbaren Platz wie für das bereits genannte Rise of the Ronin, für das fast 100 GB freier Speicher nötig sind.

Aber Vorsicht: Die genauen Größen können tatsächlich noch abweichen, je nach Patch-Version zum Release. Die Infos stammen außerdem nicht direkt vom Entwickler oder Publisher, sondern vom X-Account (ehemals Twitter) PlayStation Game Size. Der ist zwar keine offizielle Quelle, hat sich aber stets als sehr verlässlich erwiesen. Trotzdem solltet ihr alle Infos immer noch mit ein wenig Vorsicht genießen.

0:38 Stellar Blade: Das ist Hauptfigur EVE aus dem kommenden PS5-Exclusive

Preload startet schon bald

Damit habt ihr bei Stellar Blade natürlich auch den Vorteil, dass ihr nicht so lange warten müsst, bis das Spiel heruntergeladen ist. Falls ihr aber wirklich gar keine Wartezeit haben möchtet, empfiehlt es sich natürlich, den Preload zu nutzen. Der startet bereits in wenigen Tagen.

Pre-Load (Standard Edition): 19. April, Mitternacht

19. April, Mitternacht Release: 26. April, Mitternacht

In Stellar Blade (das früher unter dem Namen Project Eve lief) schlüpft ihr in die Rolle der jungen Frau EVE, die in einer nicht allzu fernen Zukunft als Mitglied eines Fallschirmjägertrupps auf der mittlerweile größtenteils zerstörten Erde landet.

Sie entdeckt dabei die Geheimnisse der untergegangenen Welt der Menschen und muss sich mit fiesen Monstern herumschlagen. Das Spiel des koreanischen Entwicklers Shift Up wurde im Vorfeld oft mit Souls-Titeln verglichen, fühlt sich aber doch mehr wie klassische Actionspiele an, beziehungsweise bringt in manchen Bereichen auch ein ganz eigenes Spielgefühl mit. Parieren spielt dabei eine große Rolle.

Wollt ihr Stellar Blade zocken und freut ihr euch über die vergleichsweise kleine Download-Größe?