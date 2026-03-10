Bis zu 1.200 Dollar: Insider befürchtet, dass die Next Gen-Xbox euch ein Loch ins Konto brennt

Was die nächste Xbox aka Project Helix kosten wird, steht noch in den Sternen, aber es dürfte viel sein.

Microsoft will nicht nur PC-Spiele auf der Xbox ermöglichen, sondern peilt auch wieder eine besonders leistungsstarke Konsole an. Das deutet beides nicht darauf hin, dass Project Helix besonders günstig wird. Genau das befürchtet auch ein Insider, der aktuell von 1.000 bis 1.200 Euro ausgeht.

Die nächste Xbox könnte euch richtig teuer zu stehen kommen

Aktuell befinden wir uns mitten in einer waschechten Hardware-Krise. Da macht es schlicht überhaupt keinen Spaß, über die Preise neuer Konsolen zu spekulieren. Egal ob Steam Machine, PS6 oder die nächste Xbox: Entweder müssen wir länger warten oder es wird teurer – wahrscheinlich aber beides.

1:04:55 Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns alle angeht

Der Tech-YouTuber Moore's Law is Dead berichtet in einem Stream davon, dass die nächste Xbox angeblich leistungsfähiger als die PS6 werden soll (auch Microsoft deutet etwas in der Art an). Das spiegele sich dann aber wohl auch im Preis wider.

Zumindest, wenn Microsoft kein Verlustgeschäft plant. Oft werden oder wurden Konsolen zu einem Preis angeboten, der deutlich unter den eigentlichen Herstellungskosten lag, was aber durch Spieleverkäufe und Store-Prozente ausgeglichen wurde. Moore's Law is Dead geht davon aus, dass das vorbei ist.

"Ich erwarte, dass sie zumindest einen kleinen Profit damit machen. Also wäre meine Schätzung, falls Xbox ein bisschen aggressiv sein will, dass sie auf 999 Dollar abzielen."

Da die dann alte Xbox Series X mit 2 TB allerdings sowieso schon für um die 800 Dollar verkauft wurde, könnte es aber auch deutlich mehr werden. So richtig festlegen will sich der YouTuber nicht, aber 900 erscheinen ihm fast schon zu unrealistisch, genau wie ein Preis um die 1.500 Dollar:

"Ich erwarte mindestens 1.000 Dollar. Falls sie extrem aggressiv sein wollen, könnte ich mir 900 vorstellen, und am wahrscheinlichsten sehe ich 1.200 Dollar, aber ich denke nicht mehr als 1.500 Dollar." "Ich denke, sie könnten auf BOM-Kosten von $900 kommen, wo sie noch $100 an Fett dran haben, weil sie davon sicherlich profitieren wollen. Und in dieser Welt, denke ich, könnten sie $999 treffen. Ich erwarte irgendwie immer noch, dass sie $1.200 machen und höchstens $1.500, aber ich denke, $999 würde ein Zeichen setzen."

Letzten Endes glaubt Moore's Law is Dead aber, dass die meisten Spieler*innen sich sowieso eine PS6 holen werden. Ihm zufolge könnte Sony dabei auf eine "PS4-Herangehensweise" setzen und Microsoft arbeite eher an einer "Brücke raus aus dem Konsolenmarkt".

Wie immer gilt bei solchen vermeintlichen Insider-Informationen: Ihr solltet sie als Spekulation und unbestätigte Gerüchte verstehen, bis es offizielle Ankündigungen zum Preis gibt. Aktuell steht überhaupt nicht fest, wie viel welche Next Gen-Konsole kostet und was sie überhaupt unter der Haube haben. Moore's Law is Dead scheint zwar Insider-Infos zu den Specs zu haben, sicher ist das aber nicht.

Da der Release der nächsten Konsolengeneration mit Project Helix und PS6 sowieso noch mindestens ein oder zwei Jahre auf sich warten lassen wird und die Hardware-Preise aktuell explodieren, kann sich noch sehr viel ändern.

Wie denkt ihr über die Preise der Next Gen-Konsolen? Was befürchtet ihr, was hofft ihr und wie viel wollt ihr ausgeben?