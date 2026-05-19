Subnautica 2: Alle Engelskämme- und Anpassungs-Fundorte

Ohne die Engelskämme werdet ihr in Subnautica 2 nicht lange Spaß haben.

Wenn ihr in der Welt von Subnautica 2 überleben wollt, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als euch anzupassen. Und das ist dieses Mal wörtlicher gemeint, als ihr vielleicht zuerst annehmt. Denn wenn ihr eure DNA im Spiel nicht modifiziert, dann seid ihr schnell Fischfutter.

Wenn ihr direkt zu einem bestimmten Exemplar springen wollt – kein Problem. Im Inhaltsverzeichnis könnt ihr direkt zum gewünschten Punkt springen:

19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

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Was sind Engelskämme?

Schon sehr früh im Spiel lernt ihr die „Engelskämme“ kennen. Diese Pflanzen haben besondere Eigenschaften und überschreiben eure DNA, damit ihr in den feindlichen Gewässern von Subnautica 2 überhaupt überleben könnt.

Das umfasst einfache Dinge, wie den Widerstand gegen Druck oder dass ihr überhaupt Essen könnt, ohne eurem Körper zu schaden. Aber auch Anpassungen, die euren Körper weit über seine Grenzen hinaus verbessern, wie das Schwimmen in kochend heißem Wasser.

Zudem sind die Pflanzen auch eure Wegweiser durch die Geschichte von Subnautica 2. Sie führen euch in neue Biome und damit auch zu besseren Ressourcen. Daher solltet ihr euch immer zuerst um die Engelskämme kümmern und eure Ausrüstung dementsprechend verbessern.

Auf den kommenden Seiten gehen wir jede Pflanze mit euch durch und verraten, wo ihr sie findet und was sie euch bringen. Für den ersten Engelskamm müsst ihr noch nicht sonderlich viel tun.