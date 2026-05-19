Spieler wünschen sich Kämpfe in Subnautica 2, aber Entwickler sagen: "Wer Gewalt will, soll Sons of the Forest spielen"

Subnautica 2 ist ein vergleichsweise friedliches Survivalspiel.

Subnautica 2 ist nach Monaten in der Entwicklungshölle vor wenigen Tagen extrem erfolgreich in den Early Access gestartet. Eine Aussage eines Entwicklers sorgt in der Community jetzt aber für kontroverse Diskussionen.

Unknown Worlds plant keine Gewalt im Spiel

Die Unterwasserwelt von Subnautica 2 ist wunderschön, mitunter aber auch ziemlich gefährlich. Trotzdem gibt es, wie auch im Vorgänger, keine Möglichkeit, gegen die außerirdischen Meeresbewohner zu kämpfen.

19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

Autoplay

Das soll auch so bleiben, wenn es nach Entwickler Unknown Worlds geht. Auf eine entsprechende Nachfrage im offiziellen Discord des Survivalhits antwortete einer der Leveldesigner folgendermaßen:

"Wir sind kein Spiel, in dem es ums Töten geht. Wenn du töten willst, spiel doch Sons of the Forest oder so."

Eine ziemlich klare Aussage, die in der Community seither intensiv diskutiert wird. Unter einem Reddit-Post, in dem es um diese Antwort geht, schreibt ein User etwa:

"Was bringt Early Access, wenn man Kritik und Feedback einfach nicht annehmen will?"

Ein anderer Post geht in eine ganz ähnliche Richtung. Dort schreibt ein User, dass es sich einfach falsch anfühlt, wenn man einen Fisch mit einer Spitzhacke schlägt und dieser einfach gar nicht reagiert. Zudem sei es Teil des Early-Access, auf Spielerwünsche einzugehen.

Es gibt aber auch Spieler*innen, die das Vorgehen von Unknown Worlds verteidigen. So kommentiert ein User etwa:

"'Wir möchten euer Feedback' ist nicht dasselbe wie 'Wir werden jedem eurer Wünsche nachgeben'. Wenn alle in die Early-Access-Phase kämen und sagen würden: 'Wir wollen, dass es ein Ego-Shooter ist, aber auf der Erde in der heutigen Zeit', wäre es dann falsch von ihnen zu sagen: 'Spielt doch lieber Call of Duty'?"

Beide Seiten haben in jedem Fall gute Argumente. Insgesamt lässt sich wohl festhalten, dass die Kommunikation in diesem Fall nicht so gut war. Viele Spieler*innen nehmen am Early-Access teil, um das Spiel zu unterstützen und mitzuformen. Ihnen das Gefühl zu geben, dass ihre Meinung keine Rolle spielt, ist dann kontraproduktiv.

Wie steht ihr dazu? Wünscht ihr euch mehr Gewalt und Kämpfe in Subnautica 2?