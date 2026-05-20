Subnautica 2: Gold finden und abbauen - Fundorte und welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst

Bevor ihr an Gold kommt, müsst ihr euch in Subnautica 2 erst einmal eine Anpassung besorgen.

Gold gehört zu den wertvollen Materialien, die ihr erst etwas später in Subnautica 2 braucht – und an die ihr auch nicht ohne Weiteres kommt. Hier listen wir auf, wo ihr es findet und was ihr dafür benötigt.

Voraussetzungen, um Gold abzubauen

Gold findet ihr ausschließlich im östlichen Bereich der Map, wo euch die Hitze zu Beginn innerhalb kurzer Zeit töten kann. Bevor ihr also an das wertvolle Metall kommt, solltet ihr zuerst einmal den Engelskamm mit der Hitzetoleranz-Anpassung besuchen.

Ihr findet ihn etwa 220 Meter nord-nordwestlich der Rettungskapsel, den genauen Fundort aller Engelskämme haben wir auch hier für euch:

Idealerweise solltet ihr auch den Schallresonator dabeihaben, mit dem ihr große Metallvorkommen aufbrechen und aufsammeln könnt.

19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

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Fundort von Gold auf der Map

Gold findet ihr überall in der Lavaregion, die sich östlich bis südöstlich von eurer Rettungskapsel befindet. Fahrt oder schwimmt einfach von der Rettungskapsel aus direkt gen Osten (auf dem Kompass also etwa bei 90), nach etwa 350 Metern kommt ihr in das Lavagebiet.

Hier könnt ihr Goldvorkommen als gitterartige Gebilde direkt am Boden, an Felswänden und den brennenden, korallenartigen Strukturen finden.

Bester Gold-Fundort in Subnautica 2

Wir empfehlen euch aber, noch ein ganz kleines Stückchen weiter zu schwimmen, nämlich zum Wrack der Circada, das sich etwa 460 Meter östlich von der Rettungskapsel entfernt befindet. Direkt darüber findet ihr nämlich ein riesiges Korallengeflecht mit mehreren "Armen" (auf dem Bild oben abgebildet). Und das ist praktisch übersät mit Goldvorkommen, die euch erstmal für eine Weile versorgen sollten.

Passt nur auf: Hier schwimmen nämlich gleich mehrere Fische herum, die euch an den Kragen wollen. Mit dem Schallresonator könnt ihr sie euch aber für eine Weile vom Leib halten. Alternativ könnt ihr eine Leuchtfackel mitnehmen und sie werfen – die Fische gehen dann nämlich zuerst auf sie statt auf euch.