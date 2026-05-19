Subnautica 2 auf PS5 - So steht es um eine PlayStation-Version

Viele PS5-Spieler*innen gucken momentan in die Röhre, weil sie ohne einen PC oder eine Xbox das hervorragende Subnautica 2 nicht spielen können.

PlayStation, Xbox, Switch, PC und Mobile – Subnautica und Below Zero können wir mittlerweile auf allen gängigen Plattformen spielen. Zum Early Access-Release von Subnautica 2 ist die Auswahl aber noch eingeschränkt. Der neueste Ableger erschien am 14. Mai vorerst nur für den PC (Steam, Epic Games) und die Xbox Series X/S. Aber was ist mit der PS5, Switch 2 oder VR-Headsets?

Hier klären wir, wie es um eine Version für die PS5 und PS5 Pro steht. Mehr zu einer Switch 2-Fassung und VR lest ihr auf den folgenden Seiten.

19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

Autoplay

Kommt Subnautica 2 auf die PlayStation 5?

Es gibt aktuell noch keinen Release-Zeitraum, geschweige denn genauen Release-Termin, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Subnautica 2 früher oder später auf die PS5 kommt. In einem Q&A meinten die Entwickler*innen nämlich, dass sie sich zwar erst einmal auf die Early Access-Versionen für PC und Xbox konzentrieren, aber andere Plattformen auf der Liste stehen:

Wir planen, das Spiel auch auf andere Plattformen zu bringen, aber erst, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Wann der richtige Zeitpunkt ist, wissen wir wie gesagt noch nicht. Es könnte sein, dass es erst Monate nach dem Full-Release passiert, da sich der Entwickler auch danach noch Zeit für die Optimierung lässt. Allerdings wäre es auch denkbar, dass eine PS5-Version zeitgleich mit Version 1.0 erscheint – was noch 2 bis 3 Jahre hin ist. So war es zumindest zuletzt bei Below Zero, wobei das "nur" ein Spin-off war.

Wir müssen also nicht abwarten, ob da was für die PS5 kommt, sondern nur wann.