Subnautica 2 auf PS5 - So steht es um eine PlayStation-Version

Das Survival-Spiel ist bislang auf PC und Xbox spielbar. Aber wie sieht es mit weiteren Versionen aus?

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Annika Bavendiek
19.05.2026 | 16:05 Uhr

Viele PS5-Spieler*innen gucken momentan in die Röhre, weil sie ohne einen PC oder eine Xbox das hervorragende Subnautica 2 nicht spielen können. Viele PS5-Spieler*innen gucken momentan in die Röhre, weil sie ohne einen PC oder eine Xbox das hervorragende Subnautica 2 nicht spielen können.

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PlayStation, Xbox, Switch, PC und Mobile – Subnautica und Below Zero können wir mittlerweile auf allen gängigen Plattformen spielen. Zum Early Access-Release von Subnautica 2 ist die Auswahl aber noch eingeschränkt. Der neueste Ableger erschien am 14. Mai vorerst nur für den PC (Steam, Epic Games) und die Xbox Series X/S. Aber was ist mit der PS5, Switch 2 oder VR-Headsets?

Hier klären wir, wie es um eine Version für die PS5 und PS5 Pro steht. Mehr zu einer Switch 2-Fassung und VR lest ihr auf den folgenden Seiten.

Video starten 19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

Kommt Subnautica 2 auf die PlayStation 5?

Es gibt aktuell noch keinen Release-Zeitraum, geschweige denn genauen Release-Termin, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Subnautica 2 früher oder später auf die PS5 kommt. In einem Q&A meinten die Entwickler*innen nämlich, dass sie sich zwar erst einmal auf die Early Access-Versionen für PC und Xbox konzentrieren, aber andere Plattformen auf der Liste stehen:

Wir planen, das Spiel auch auf andere Plattformen zu bringen, aber erst, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

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Wann der richtige Zeitpunkt ist, wissen wir wie gesagt noch nicht. Es könnte sein, dass es erst Monate nach dem Full-Release passiert, da sich der Entwickler auch danach noch Zeit für die Optimierung lässt. Allerdings wäre es auch denkbar, dass eine PS5-Version zeitgleich mit Version 1.0 erscheint – was noch 2 bis 3 Jahre hin ist. So war es zumindest zuletzt bei Below Zero, wobei das "nur" ein Spin-off war.

Wir müssen also nicht abwarten, ob da was für die PS5 kommt, sondern nur wann.

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