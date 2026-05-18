Subnautica 2: Lithium finden und die Tauchflasche mit hoher Kapazität herstellen

Nur mit Lithium erreicht ihr neue Tiefen. An diesen Stellen könnt ihr die Ressource finden.

Profilbild von Stephan Zielke

Stephan Zielke
18.05.2026 | 17:40 Uhr

Lithium braucht ihr, um noch tiefer tauchen zu können. Lithium braucht ihr, um noch tiefer tauchen zu können.

Die meisten Ressourcen in Subnautica 2 findet ihr relativ automatisch, wenn ihr der Geschichte folgt. Dann treten sie in den Biomen eigentlich recht häufig auf, wenn ihr danach Ausschau haltet.

Anders ist es bei Lithium. Das begegnet euch zwar auch während der Geschichte, ist aber nur an sehr wenigen Stellen zu finden und selbst dort noch gut versteckt. Wir verraten euch, wo ihr nachsehen müsst.

Dafür braucht ihr Lithium

Lithium braucht ihr vor allem in weiterentwickelter Form. Zu Plastahlbarren verarbeitet könnt ihr damit zwei der wichtigsten Upgrades herstellen.

Video starten 19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

Zum einen wäre da die Tauchflasche mit hoher Kapazität. Die verbessert euren Luftvorrat enorm und sollte das erste Item sein, das ihr aus Lithium herstellt.

Zum anderen braucht ihr Lithium für das Kundschafter-Rochenchassis für eure Kaulquappe. Das ist ein tolles Upgrade für euer U-Boot, das euch um einiges schneller und wendiger macht.

Subnautica 2 Repairtool - So findet ihr die Teile und stellt das Reparaturwerkzeug her
von Stephan Zielke
Subnautica 2: Nekrolei Zysten finden und abbauen - Fundort auf der Map
von Eleen Reinke

So findet ihr früh Lithium

Um an Lithium zu kommen, gibt es zwei Methoden. Eine gefährliche, die ihr recht früh nutzen könnt, und eine sichere, etwas später. Wir verraten euch erst einmal die frühe Methode.

Normalerweise ist Lithium nur an Orten mit großer Hitze vorhanden, aber es gibt es noch an anderer Stelle. Dafür müsst ihr in die Nähe des Kantinen-Wracks. Das findet ihr im Südsüdwesten der Rettungskapsel.

Die Muschel ist bei Tag gut zu sehen. Speichert unbedingt, bevor ihr hinein schwimmt. Die Muschel ist bei Tag gut zu sehen. Speichert unbedingt, bevor ihr hinein schwimmt.

Wenn ihr noch einen anderen Anhaltspunkt braucht: Ihr findet die Kantine auch leicht von Chaps Basis aus. Ihr müsst dann von seinem Signal aus nur etwas nach Westen.

Von dem Wrack aus müsst ihr nur etwas weiter südsüdwestlich an der Klippe entlang und ihr seht so etwas wie eine gewaltige Muschel mit einem Kern in der Mitte.

Im Inneren der Perle findet ihr das Lithium. Beeilt euch aber. Im Inneren der Perle findet ihr das Lithium. Beeilt euch aber.

Dieser Kern enthält viele Cluster mit Lithium, die ihr mit dem Schallresonator abbauen könnt.

Passt aber auf! Wenn ihr die Nerven am Kern berührt, habt ihr nur kurz Zeit, bis sich die Muschel schließt und ihr unweigerlich sterbt. Daher solltet ihr vorher unbedingt speichern!

Die sichere Methode, an Lithium zu kommen

Wenn ihr bereits das Upgrade habt, mit dem ihr euch gefahrlos in heißem Wasser bewegen könnt, dann gibt es eine bessere Methode, an Lithium zu kommen.

Achtet auf das Korallengebilde im Südosten. Achtet auf das Korallengebilde im Südosten.

Dafür müsst ihr von der Rettungskapsel aus nach Südosten. Nach ungefähr 400 Metern stoßt ihr mitten im heißen Wasser auf ein Gebilde aus großen, langen Korallen. In der Mitte gibt es einen Höhleneingang.

Eingang Tunnel

Eingang Taucht bei den Korallen und bewegt euch das Geflecht herunter.

Tunnel In dem Tunnel darunter müsst ihr bis zum heißen Geysir mit dem Gold. Hier dann in den Tunnel darunter.

Hier gibt es noch mehr Korallen. Taucht gerade herunter und ihr erreicht eine weitere Höhle. Schwimmt hier an der Pflanze mit Luft vorbei und ihr erreicht einen Geysir mit Goldvorkommen.

An den Seiten findet ihr massenhaft Lithium. In der Höhle darunter gibt es noch mehr. An den Seiten findet ihr massenhaft Lithium. In der Höhle darunter gibt es noch mehr.

Wenn ihr hier hinabtaucht, erreicht ihr einen Tunnel mit mehreren Lithium-Vorkommen. Taucht ihr noch tiefer, findet ihr weitere Vorkommen und viele Pflanzen, bei denen ihr Luft tanken könnt. Also keine Sorge, dass euch die Luft ausgeht.

Welche Methode ihr am Ende wählt, ist egal, denn so viel Lithium braucht ihr eigentlich nicht. Bisher spielt es nur bei den beiden Upgrades eine Rolle. Aber es kann nicht schaden, sich einen Vorrat anzulegen. Denn wer weiß, was die Entwickler demnächst noch einbauen.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Subnautica 2

Subnautica 2

Genre: Action

Release: 2027 (PC, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 43 Minuten

Subnautica 2: Lithium finden und die Tauchflasche mit hoher Kapazität herstellen

vor einer Stunde

Subnautica 2 Repairtool - So findet ihr die Teile und stellt das Reparaturwerkzeug her

vor 2 Stunden

Subnautica 2: Nekrolei Zysten finden und abbauen - Fundort auf der Map

vor einem Tag

Subnautica 2 Tadpole - Fundorte der Fragmente und was ihr noch für das Kaulquappen-Fahrzeug braucht

vor 2 Tagen

Subnautica 2 Map - Mit dieser interaktiven Karte findet ihr Blackboxen, Basen und Ressourcen wie Gold viel einfacher
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Forza Horizon 6: Schnell Geld verdienen - so kommt ihr im Open-World-Rennspiel flott an Credits

vor 3 Minuten

Forza Horizon 6: Schnell Geld verdienen - so kommt ihr im Open-World-Rennspiel flott an Credits
Das neue Pokémon-Set ist hier – der Star ist ein neues Wasser-Pokémon

vor 16 Minuten

Das neue Pokémon-Set ist hier – der Star ist ein neues Wasser-Pokémon
Subnautica 2: Lithium finden und die Tauchflasche mit hoher Kapazität herstellen

vor 38 Minuten

Subnautica 2: Lithium finden und die Tauchflasche mit hoher Kapazität herstellen
Pokopia-Spieler stellt nach 160 Stunden fest, dass er Karpador am Anfang verpasst hat und damit auch eine wichtige Fähigkeit

vor 49 Minuten

Pokopia-Spieler stellt nach 160 Stunden fest, dass er Karpador am Anfang verpasst hat und damit auch eine wichtige Fähigkeit
mehr anzeigen