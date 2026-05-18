Subnautica 2: Lithium finden und die Tauchflasche mit hoher Kapazität herstellen

Lithium braucht ihr, um noch tiefer tauchen zu können.

Die meisten Ressourcen in Subnautica 2 findet ihr relativ automatisch, wenn ihr der Geschichte folgt. Dann treten sie in den Biomen eigentlich recht häufig auf, wenn ihr danach Ausschau haltet.

Anders ist es bei Lithium. Das begegnet euch zwar auch während der Geschichte, ist aber nur an sehr wenigen Stellen zu finden und selbst dort noch gut versteckt. Wir verraten euch, wo ihr nachsehen müsst.

Dafür braucht ihr Lithium

Lithium braucht ihr vor allem in weiterentwickelter Form. Zu Plastahlbarren verarbeitet könnt ihr damit zwei der wichtigsten Upgrades herstellen.

19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

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Zum einen wäre da die Tauchflasche mit hoher Kapazität. Die verbessert euren Luftvorrat enorm und sollte das erste Item sein, das ihr aus Lithium herstellt.

Zum anderen braucht ihr Lithium für das Kundschafter-Rochenchassis für eure Kaulquappe. Das ist ein tolles Upgrade für euer U-Boot, das euch um einiges schneller und wendiger macht.

So findet ihr früh Lithium

Um an Lithium zu kommen, gibt es zwei Methoden. Eine gefährliche, die ihr recht früh nutzen könnt, und eine sichere, etwas später. Wir verraten euch erst einmal die frühe Methode.

Normalerweise ist Lithium nur an Orten mit großer Hitze vorhanden, aber es gibt es noch an anderer Stelle. Dafür müsst ihr in die Nähe des Kantinen-Wracks. Das findet ihr im Südsüdwesten der Rettungskapsel.

Die Muschel ist bei Tag gut zu sehen. Speichert unbedingt, bevor ihr hinein schwimmt.

Wenn ihr noch einen anderen Anhaltspunkt braucht: Ihr findet die Kantine auch leicht von Chaps Basis aus. Ihr müsst dann von seinem Signal aus nur etwas nach Westen.

Von dem Wrack aus müsst ihr nur etwas weiter südsüdwestlich an der Klippe entlang und ihr seht so etwas wie eine gewaltige Muschel mit einem Kern in der Mitte.

Im Inneren der Perle findet ihr das Lithium. Beeilt euch aber.

Dieser Kern enthält viele Cluster mit Lithium, die ihr mit dem Schallresonator abbauen könnt.

Passt aber auf! Wenn ihr die Nerven am Kern berührt, habt ihr nur kurz Zeit, bis sich die Muschel schließt und ihr unweigerlich sterbt. Daher solltet ihr vorher unbedingt speichern!

Die sichere Methode, an Lithium zu kommen

Wenn ihr bereits das Upgrade habt, mit dem ihr euch gefahrlos in heißem Wasser bewegen könnt, dann gibt es eine bessere Methode, an Lithium zu kommen.

Achtet auf das Korallengebilde im Südosten.

Dafür müsst ihr von der Rettungskapsel aus nach Südosten. Nach ungefähr 400 Metern stoßt ihr mitten im heißen Wasser auf ein Gebilde aus großen, langen Korallen. In der Mitte gibt es einen Höhleneingang.

Hier gibt es noch mehr Korallen. Taucht gerade herunter und ihr erreicht eine weitere Höhle. Schwimmt hier an der Pflanze mit Luft vorbei und ihr erreicht einen Geysir mit Goldvorkommen.

An den Seiten findet ihr massenhaft Lithium. In der Höhle darunter gibt es noch mehr.

Wenn ihr hier hinabtaucht, erreicht ihr einen Tunnel mit mehreren Lithium-Vorkommen. Taucht ihr noch tiefer, findet ihr weitere Vorkommen und viele Pflanzen, bei denen ihr Luft tanken könnt. Also keine Sorge, dass euch die Luft ausgeht.

Welche Methode ihr am Ende wählt, ist egal, denn so viel Lithium braucht ihr eigentlich nicht. Bisher spielt es nur bei den beiden Upgrades eine Rolle. Aber es kann nicht schaden, sich einen Vorrat anzulegen. Denn wer weiß, was die Entwickler demnächst noch einbauen.