Subnautica 2 Repairtool - So findet ihr die Teile und stellt das Reparaturwerkzeug her

Eines der wichtigsten Werkzeuge des Spiels ist gar nicht einmal so leicht zu finden.

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Stephan Zielke
18.05.2026 | 17:20 Uhr

Wenn ihr auf längere U-Boot-Touren geht, dann ist das Reparaturwerkzeug unerlässlich. Wenn ihr auf längere U-Boot-Touren geht, dann ist das Reparaturwerkzeug unerlässlich.

Mit Subnautica 2 bekommen Subnautica-Fans nicht nur jede Menge neue Spielzeuge an die Hand, auch viele bekannte Werkzeuge kehren zurück, die ihr auf euren Unterwasser-Exkursionen ebenfalls brauchen werdet. So auch das Reparaturwerkzeug, das euch wieder gute Dienste leisten wird, um eure Basis in Stand zu halten.

Dafür benötigt ihr das Reparaturtool

Falls ihr es nicht schon am Namen erkannt habt: Ihr braucht das Tool, um Dinge zu reparieren. Dazu zählt eure Basis, die immer mal wieder gerne von den aggressiveren Vertretern der aquatischen Fauna attackiert wird, aber vor allem euer U-Boot, die Kaulquappe.

Video starten 19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

Die ist überraschend zerbrechlich und steht häufig unter Belagerung von Raubfischen oder nimmt Schaden durch euren vielleicht noch unsicheren Fahrstil.

Doch auch ohne die Kaulquappe ist das Tool wichtig für eure frühe Erkundung, denn ihr trefft immer wieder auf geschlossene Türen in Wracks und Basen, die ihr mit dem Reparaturtool aufbrechen müsst.

So kommt ihr an die Teile

Wie bei anderen Rezepten auch, benötigt ihr mehrere Scans von dem Objekt, das ihr herstellen wollt. Achtet also darauf, dass ihr immer euren Scanner dabei habt. Für das Reparaturtool braucht ihr insgesamt drei Scans. Wir verraten euch, wo die nächsten Teile liegen.

Chaps Basis

Säule Tool

Säule Die Säule findet ihr etwas südöstlich der Rettungskapsel. Achtet auf das blaue Licht, das den Eingang zur Höhle markiert.

Tool In der Höhle angekommen seht ihr direkt den Eingang in die Basis. Das Tool liegt auf dem Tisch.

Das erste Teil findet ihr bei einem der ersten Signale, denen ihr folgen sollt, nämlich dem von Chap.

Das Signal führt euch nach Südosten von der Rettungskapsel aus. Nach etwa 200 Metern seht ihr eine Steinsäule, an der Lichter angebracht sind. Taucht an der Säule in die Höhle und ihr findet eine kleine Basis.

Das Tool liegt direkt auf dem Tisch.

Das Kantinen-Wrack im Süden

Wrack Eingang Tool

Wrack Wenn ihr euch von Chaps Basis nähert, taucht das Wrack so vor euch auf.

Eingang Auf der Rückseite ist eine kleine Öffnung, durch die ihr die Kantine betreten könnt.

Tool Taucht den Fahrstuhlschacht hinunter und ihr findet das Tool auf der Bank, neben dem viel wichtigeren Kätzchen-Poster.

Schwimmt wieder nach draußen und von Chaps Basis aus etwas nach Westen. An einer Klippe findet ihr dann das Wrack der Kantine.

Auf der Rückseite des Wracks findet ihr einen Eingang. Schwimmt hinein, dann direkt nach links und durch das Loch im Boden. Ihr solltet nicht nur ein süßes Katzenposter sehen (das ihr unbedingt auch scannen solltet), sondern auch das Tool auf der Sitzbank.

Das Landungsbucht-Wrack im Nordosten

Wrack Eingang Tool

Wrack Das Landungsbucht-Wrack ist nahe Camp Eins.

Eingang Unter dem Wrack kommt ihr durch die Laderampe rein.

Tool Das Werkzeug ist direkt an der linken Tür.

Von der Rettungskapsel aus wendet euch nach Nordosten und schwimmt etwa 370 Meter in diese Richtung. Ihr kommt dabei an der ersten Pflanze und einer Basis namens Camp Eins vorbei. Hinter der Basis trefft ihr dann auf das Wrack der Landungsbucht.

Unter dem Wrack könnt ihr durch die Ladeluke hineinschwimmen und findet das Tool vor einer der Türen.

Merkt euch am besten diese Stelle, denn mit dem fertigen Tool könnt ihr direkt die Türen hier aufschweißen.

Es gibt noch an vielen anderen Stellen Scans für das Werkzeug. Wundert euch also nicht, wenn ihr es vielleicht vorher schon komplett habt.

So stellt ihr das Reparaturtool her

Um das Tool herzustellen, benötigt ihr ein paar Ressourcen:

  • 1x Titanbarren
  • 1x Kabelsatz
  • 1x Einfache Batterie
  • 1x Schwefel

Titanbarren bekommt ihr aus dem Prozessor und den Kabelsatz habt ihr bestimmt schon hergestellt, wenn ihr an diesem Punkt seid. Falls ihr aber immer noch auf der Suche nach Silber seid, helfen wir euch hier weiter:

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Auch Batterien sollten kein Problem mehr für euch sein, aber vielleicht fehlt euch noch Schwefel. Den findet ihr in den Hochtemperatur-Zonen, wie der östlich der Rettungskapsel.

Habt ihr alles zusammen, dann könnt ihr das Werkzeug in eurer Basis herstellen.

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