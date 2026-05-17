Subnautica 2 Tadpole - Fundorte der Fragmente und was ihr noch für das Kaulquappen-Fahrzeug braucht

Auch in Subnautica 2 können wir uns hilfreiche Ausrüstung und Fahrzeuge craften, um schneller und sicherer die Unterwasserwelt erkunden zu können. Der Tadpole, auf Deutsch Kaulquappe, spielt da ganz oben mit. Wie ihr das Fahrzeug baut, erklären wir euch hier.
Voraussetzung für den Tadpole
Wie für Subnautica üblich, können wir das Fahrzeug nicht einfach direkt bauen und damit losdüsen. Neben zahlreichen Ressourcen, müssen wir erst einmal ein paar Voraussetzungen erfüllen:
Als allererstes müssen wir einen Scanner besitzen. Der lässt sich sehr schnell zu Spielbeginn mit wenigen Ressourcen craften. Das gute Stück brauchen wir, um die Fragmente scannen zu können, mit denen wir den Bauplan freischalten. Und diese Fragmente werden uns natürlich nicht auf dem Silbertablett serviert, sondern wir müssen sie erst einmal finden.
Um den Tadpole im Anschluss bauen zu können, brauchen wir zudem einen Fahrzeug-Fabrikator sowie eine Basis mit einem großen Raum und viel Platz darunter (also Abstand zum Meeresboden). Das ist wichtig, um in einem Tauchdock das Kaulquappendock platzieren zu können.
Fundorte der 3 Tadpole-Fragmente
Es gibt mehr als drei Fragmente, die wir finden und scannen können. Am Ende benötigen wir drei Stück. Wir haben uns drei herausgepickt, die sich gut nacheinander einsammeln lassen.
Da die Suche nach den Fragmenten uns teilweise sehr tief hinabschicken kann, ist es ratsam, sich mit entsprechender Ausrüstung (z.B. Tauchflasche, Schwimmkörper) einzudecken.
Fragment 1
- südlich der Rettungskapsel zwischen Trümmerteilen
- 91 m Tiefe
Ausgerichtet auf ungefähr 190 Grad (südlich) finden wir etwa 150 Meter von der Rettungskapsel entfernt Überreste einer Basis, die am Hang hängt. Hier tauchen wir hinab und finden weitere Wrackteile und direkt das erste Fragment, das wir einfach nur scannen müssen.
Fragment 2
- südwestlich der Rettungskapsel in einer Basis, die in der Felswand sitzt
- 87 m Tiefe
Das zweite Fragment können wir direkt von der Location des ersten Fragments aus angehen. Hierfür holen wir einmal Luft und tauchen wieder den Krater hinab. Mit der gewaltigen Felswand im Rücken schwimmen wir gerade aus Richtung Westen und halten uns an der Felswand rechts von uns, bis wir wieder auf größere Trümmerteile treffen. Wir steuern diese aber nicht an, sondern drehen uns um und finden dann eine Luke im Felsen. In der kleinen Basis scannen wir das Fragment im Regal.
Fragment 3
- südlich der Rettungskapsel unter einer Riesenmuschel
- 127 m Tiefe
Von Fragment 2 aus tauchen wir geradewegs aus dem Versteck Richtung Südosten weiter (vorbei an den Trümmern). Wir treffen auf eine gigantische Muschel. Hier müssen wir in den Abgrund tauchen und einfach schnell das dritte Fragment scannen.
Blueprint für die Kaulquappe
Sobald ihr die Baupläne, alle Ressourcen und den entsprechenden Platz habt, kommt der letzte Schnitt.
Den Tabpole bzw. die Kaulquappe baut ihr mithilfe des Fahrzeug-Fabrikators:
- 2x Titanbarren
- 1x Glas
- 1x Systemchip
- 1x Energiezelle
Für die vorangegangenen Bauten haben wir hier zur Vollständigkeit auch noch einmal die übrigen Baupläne:
Scanner (am Fabrikator):
- 2x Titan
- 2x Quarz
- 1x Batterie
Raum (mit Konstruktionswerkzeug):
- 5x Titan
Fahrzeug-Fabrikator (mit Konstruktionswerkzeug):
- 2x Titanbarren
- 1x Kupferbarren
- 2x Glas
Tauchdock (mit Konstruktionswerkzeug):
- 5x Titan
Kaulquappendock (mit Konstruktionswerkzeug):
- 2x Titanbarren
- 1x Silberbarren
- 2x Kupferdraht
Die meisten Ressourcen sollten ab einer gewissen Eingewöhnung kein Problem darstellen. Falls ihr euch aber fragt, wie die Barren hergestellt werden, das geht über die jeweilige Ressource im Prozessor. Fehlt euch eine Blaupause, solltet ihr nach Basen Ausschau halten und dort fleißig erkunden und scannen. Sucht ihr etwa nach der Anleitung für einen Raum, empfehlen wir euch, von der Rettungskapsel nördlich mal die Augen offenzuhalten.
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