Subnautica 2 Tadpole - Fundorte der Fragmente und was ihr noch für das Kaulquappen-Fahrzeug braucht

Um den Tadpole bzw. die Kaulquappe zu bauen, bedarf es einiger Vorbereitung und Ressourcen. Aber das Fahrzeug lohnt sich!

Profilbild von Annika Bavendiek

Annika Bavendiek
17.05.2026 | 15:50 Uhr

Der Tadpole ist unverzichtbar in Subnautica 2. Der Tadpole ist unverzichtbar in Subnautica 2.

Auch in Subnautica 2 können wir uns hilfreiche Ausrüstung und Fahrzeuge craften, um schneller und sicherer die Unterwasserwelt erkunden zu können. Der Tadpole, auf Deutsch Kaulquappe, spielt da ganz oben mit. Wie ihr das Fahrzeug baut, erklären wir euch hier.

Voraussetzung für den Tadpole

Wie für Subnautica üblich, können wir das Fahrzeug nicht einfach direkt bauen und damit losdüsen. Neben zahlreichen Ressourcen, müssen wir erst einmal ein paar Voraussetzungen erfüllen:

Als allererstes müssen wir einen Scanner besitzen. Der lässt sich sehr schnell zu Spielbeginn mit wenigen Ressourcen craften. Das gute Stück brauchen wir, um die Fragmente scannen zu können, mit denen wir den Bauplan freischalten. Und diese Fragmente werden uns natürlich nicht auf dem Silbertablett serviert, sondern wir müssen sie erst einmal finden.

Um den Tadpole im Anschluss bauen zu können, brauchen wir zudem einen Fahrzeug-Fabrikator sowie eine Basis mit einem großen Raum und viel Platz darunter (also Abstand zum Meeresboden). Das ist wichtig, um in einem Tauchdock das Kaulquappendock platzieren zu können.

Video starten 19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

Fundorte der 3 Tadpole-Fragmente

Es gibt mehr als drei Fragmente, die wir finden und scannen können. Am Ende benötigen wir drei Stück. Wir haben uns drei herausgepickt, die sich gut nacheinander einsammeln lassen.

Da die Suche nach den Fragmenten uns teilweise sehr tief hinabschicken kann, ist es ratsam, sich mit entsprechender Ausrüstung (z.B. Tauchflasche, Schwimmkörper) einzudecken.

Wir haben die drei Fundorte für euch in einem Ausschnitt von Map Genie eingezeichnet. Wir haben die drei Fundorte für euch in einem Ausschnitt von Map Genie eingezeichnet.

Fragment 1

  • südlich der Rettungskapsel zwischen Trümmerteilen
  • 91 m Tiefe

Ausgerichtet auf ungefähr 190 Grad (südlich) finden wir etwa 150 Meter von der Rettungskapsel entfernt Überreste einer Basis, die am Hang hängt. Hier tauchen wir hinab und finden weitere Wrackteile und direkt das erste Fragment, das wir einfach nur scannen müssen.

Überreste Fragment

Überreste Bei genau diesen Wrackteilen müsst ihr tiefer abtauchen.

Fragment Dort unten erwartet euch dann ein Fragment.

Fragment 2

  • südwestlich der Rettungskapsel in einer Basis, die in der Felswand sitzt
  • 87 m Tiefe

Das zweite Fragment können wir direkt von der Location des ersten Fragments aus angehen. Hierfür holen wir einmal Luft und tauchen wieder den Krater hinab. Mit der gewaltigen Felswand im Rücken schwimmen wir gerade aus Richtung Westen und halten uns an der Felswand rechts von uns, bis wir wieder auf größere Trümmerteile treffen. Wir steuern diese aber nicht an, sondern drehen uns um und finden dann eine Luke im Felsen. In der kleinen Basis scannen wir das Fragment im Regal.

Überreste Eingang

Überreste Wenn ihr von Fragment 1 Richtung Süden/Südwesten taucht, erscheint bald in der Ferne ein weiteres Wrack.

Eingang Dreht ihr euch um, seht ihr dann den Eingang zu einer kleinen Basis.

Fragment 3

  • südlich der Rettungskapsel unter einer Riesenmuschel
  • 127 m Tiefe

Von Fragment 2 aus tauchen wir geradewegs aus dem Versteck Richtung Südosten weiter (vorbei an den Trümmern). Wir treffen auf eine gigantische Muschel. Hier müssen wir in den Abgrund tauchen und einfach schnell das dritte Fragment scannen.

Vor dieser gigantischen Muschel müsst ihr abtauchen. Vor dieser gigantischen Muschel müsst ihr abtauchen.

Blueprint für die Kaulquappe

Sobald ihr die Baupläne, alle Ressourcen und den entsprechenden Platz habt, kommt der letzte Schnitt.

Den Tabpole bzw. die Kaulquappe baut ihr mithilfe des Fahrzeug-Fabrikators:

  • 2x Titanbarren
  • 1x Glas
  • 1x Systemchip
  • 1x Energiezelle
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Für die vorangegangenen Bauten haben wir hier zur Vollständigkeit auch noch einmal die übrigen Baupläne:

Scanner (am Fabrikator):

  • 2x Titan
  • 2x Quarz
  • 1x Batterie

Raum (mit Konstruktionswerkzeug):

  • 5x Titan

Fahrzeug-Fabrikator (mit Konstruktionswerkzeug):

  • 2x Titanbarren
  • 1x Kupferbarren
  • 2x Glas

Tauchdock (mit Konstruktionswerkzeug):

  • 5x Titan

Kaulquappendock (mit Konstruktionswerkzeug):

  • 2x Titanbarren
  • 1x Silberbarren
  • 2x Kupferdraht

Die meisten Ressourcen sollten ab einer gewissen Eingewöhnung kein Problem darstellen. Falls ihr euch aber fragt, wie die Barren hergestellt werden, das geht über die jeweilige Ressource im Prozessor. Fehlt euch eine Blaupause, solltet ihr nach Basen Ausschau halten und dort fleißig erkunden und scannen. Sucht ihr etwa nach der Anleitung für einen Raum, empfehlen wir euch, von der Rettungskapsel nördlich mal die Augen offenzuhalten.

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