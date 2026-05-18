Subnautica 2: Nekrolei Zysten finden und abbauen - Fundort auf der Map

Nekrolei-Zysten gibt es in Subnautica 2 nur in einem Gebiet, dort aber reichlich.

Wollt ihr in Subnautica 2 endlich schneller unterwegs sein und die Kaulquappe bauen, benötigt ihr zuerst einmal Nekrolei-Zysten, aus denen ihr dann Starke Säure herstellt. So findet ihr die säurehaltigen Knollen.

Fundort der Nekrolei-Zysten in Subnautica 2

Bevor ihr euch auf den Weg macht, stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr das Überlebens-Multiwerkzeug dabei habt. Das benötigt ihr nämlich zum Abbau der Nekrolei-Zysten. Außerdem kann es sich optional lohnen, eine Leuchtfackel mitzunehmen, da euch einige Fische im Zielgebiet an den Kragen wollen – werft ihr die Fackel, gehen sie erstmal auf die.



Die Nekrolei-Zysten selbst findet ihr dann nord-nordwestlich der Rettungskapsel zur Genüge, genauer gesagt in dem Gebiet mit den riesigen pinken Seeanemonen.

19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

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Haltet euch auf dem Kompass dafür im Bereich zwischen 330 und 355. Ab etwa 280 Meter Entfernung zur Rettungskapsel findet ihr dann Cluster aus kugelförmigen Pflanzen, die an pinken Tentakeln aus dem Boden ragen.



Hier gibt es den Fundort auf der Map und wie die Zysten aussehen:

Die Nekrolei-Zysten selbst abzubauen ist dann ziemlich simpel, haut einfach einmal mit dem Multiwerkzeug auf die pink-blaue Zyste ganz oben auf dem Gewächs.

Wie ihr aus den Nekrolei-Zysten dann noch Starke Säure herstellt, das erfahrt ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.