Forza Horizon 6: Schnell Geld verdienen - so kommt ihr im Open-World-Rennspiel flott an Credits

Generell gibt es in Forza Horizon 6 keinen Credit-Mangel. Speziell für die teureren Autos und Häuser müsst ihr allerdings sparen.

Neben Erfahrungspunkten sind Credits die wohl wichtigste Währung in Forza Horizon 6. Mit der Kohle könnt ihr euch unter anderem neue Autos oder Häuser in der Spielwelt kaufen.

Und da die teuersten Modelle ganz gerne mal Millionen von Credits kosten können, stellt sich natürlich die Frage, wie man schnell an möglichst viele dieser Credits kommen kann.

Grundsätzlich könnt ihr Credits auf unterschiedliche Arten im Spiel bekommen, etwa Rennen fahren oder Nebenaufgaben erledigen. Um grundsätzlich etwas schneller die Kasse klingeln zu lassen, empfehlen wir euch, die unten aufgeführten Tipps zu befolgen.

13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

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Tipp 1: Deaktiviert möglichst viele Fahrhilfen!

Forza Horizon-Veteran*innen werden diesen Tipp vermutlich schon kennen, aber auch in Forza Horizon 6 ist es eine recht einfache Methode, das Credit-Einkommen in die Höhe zu schrauben. Geht dafür wie folgt vor:

Ruft die Einstellungen im Hauptmenü auf

Geht in den Bereich "Schwierigkeitsgrad"

Spielt hier ein bisschen mit den Einstellungen und dem An- und Abschalten von Hilfen herum, der Credit-Bonus wird euch auf der echten Seiten angezeigt.

Die Bonus-Credit-Belohnung wird direkt auf der rechten Seite angezeigt.

Schraubt ihr den Schwierigkeitsgrad auf die Stufe "Unschlagbar", deaktiviert alle Fahrhilfen und schaltet darüber hinaus noch manuell, könnt ihr euer Credit-Einkommen pro Rennen verdoppeln.

Beachtet allerdings, dass ihr euch das Spiel damit natürlich wesentlich anspruchsvoller und herausfordernder macht.

Tipp 2: Konzentriert euch zunächst auf Erkundung und Maskottchen!

In Forza Horizon 6 könnt ihr euch in zwei großen Aufgabenbereichen austoben: Bei den Horizon Festival-Aufgaben messt ihr euch unter anderem in Rennen mit CPU-Fahrer*innen – dafür gilt der erste Tipp – bei Discover Japan hingegen steht die Entdeckung der Spielwelt im Vordergrund.

Es geht beispielsweise darum, jede Region der Spielwelt abzuklappern, Tagestouren zu absolvieren oder Fotoaufgaben zu erledigen. Erreicht ihr bestimmte Punkte, gibt es dafür lukrative Credit-Boni – allein bei der Regionen-Entdeckung lassen sich beispielsweise 500.000 Credits einsacken.

Diese putzigen Maskottchen könnt ihr leider nicht "leben" lassen, wenn ihr Credits sammeln wollt.

Auch die überall in der Spielwelt zerstörbaren Maskottchen gehören zum Discover Japan-Bereich. Sobald ihr eines auf der Karte seht (es wird markiert, sobald ihr euch in der Nähe befindet) solltet ihr hin- und es über den Haufen fahren.

Pro zerstörtem Maskottchen gibt es 5.000 Credits – klingt nicht nach viel, aber da es insgesamt 200 dieser Maskottchen gibt, läppert sich die Summe nach und nach.

Euren Discover Japan-Fortschritt und die einzelnen Herausforderungen und Bonusstufen könnt ihr im Sammel-Journal einsehen, zu dem ihr im Hauptmenü kommt (im Reiter Kampagne).

Tipp 3: Verkauft Autos, die ihr nicht regelmäßig fahrt!

In Forza Horizon 6 ist es wie schon in den Vorgänger-Spielen quasi nicht möglich, ohne Autogeschenke durchs Spiel zu kommen. Recht regelmäßig werdet ihr Autos in Events oder über Wheelspin-Drehs gewinnen.

Natürlich könnt ihr mit denen eure Autosammlung vergrößern, gerade die exklusiveren Modelle können aber auch ordentlich Geld in die Kassen spülen.

Um Autos zu verkaufen, müsst ihr im Festival-Gelände oder einem eurer Häuser das Auktionshaus auswählen. Erstellt eine neue Auktion und wählt das Auto aus, das ihr loswerden wollt. Danach könnt ihr noch festlegen:

Startpreis

festen Kaufpreis

Auktionsdauer

Leider gibt es keine Möglichkeit, Autos in Forza Horizon 6 sofort und garantiert für einen festen Preis zu verkaufen. Ihr müsst also hoffen, dass jemand bei eurer Auktion zuschlägt.

Tipp 4: Fahrt den Hokubu Circuit – automatisch!

Dieser Tipp kommt vom YoutTube-Kanal AR12Gaming und hat auch mir schon geholfen, ein bisschen mehr Credits in meine virtuelle Geldbörse zu schaufeln.

Fahrt zum Hokubu-Kurs in der gleichnamigen Region (nach ca. 1 Spielstunde freigeschaltet).

Stellt die Fahrhilfen im Schwierigkeitsgrad-Menü auf "Alle Hilfen".

Startet ein Zeitrennen – dank der Fahrhilfen müsst ihr nur beschleunigen, um automatisch um den Kurs zu kommen.

Pro Runde könnt ihr hier mit etwas mehr als 2.300 Credits rechnen. Ein Auto aus den höheren Kategorien benötigt für eine Runde ungefähr 1 Minute. Hochgerechnet könnt ihr mit der Methode von AR12Gaming also etwa 140.000 Credits pro Stunde machen.

Hier könnt ihr euch das Ganze im Video anschauen (ab Minute 4:14):

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Natürlich funktioniert diese Methode auch auf allen anderen Zeitrennen in der Forza Horizon 6-Spielwelt.

Forza Horizon 6 ist seit dem 15. Mai 2026 im Early Access für Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Der "normale" Release des Open World-Rennspiels ist am 19. Mai.

Wie schon seine Vorgänger lässt euch das Open World-Rennspiele eine offene Spielwelt erkunden und euch in zahlreichen Rennen und Nebenaktivitäten vergnügen.

Was sind eure besten Tipps, um in Forza Horizon 6 schnell Geld zu verdienen?