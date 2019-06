Diese Cyberpunk 2077-Jacke wird nun für $400 vertickt: Macher warnen

Cyberpunk 2077 wurde auf der E3 2019 nicht nur mit einer 45-minütigen Gameplay-Demo und einem Trailer beworben. Einige Wenige hatten auch das Glück, eine Cyberpunk 2077-Jacke geschenkt zu bekommen. Die sieht so ähnlich aus wie die, die Hauptfigur V im Trailer trägt und wird jetzt von manchen Resellern für teures Geld im Netz angeboten. Entwickler CD Projekt RED warnt allerdings davor, die völlig überteuerte Jacke auf eBay und Co zu kaufen: Sie soll sowieso noch verkauft werden.

CD Projekt warnt vor überteuerter Cyberpunk 2077-Jacke von der E3 2019

Kauft sie (noch) nicht im Netz: Die E3 2019-Jacke zu Cyberpunk 2077 taucht auf eBay und ähnlichen Seiten für über 400 US-Dollar auf. Selbstverständlich ist ein derartiges Merchandising-Objekt niemals so viel Geld wert, bei aller Liebe.

Genauso selbstverständlich: Es handelt sich dabei nicht um eine Lederjacke, wie sie im Trailer zu sehen ist. Was auf der E3 2019 verschenkt wurde, sieht stattdessen eher ziemlich dünn aus. Immerhin aber mit einem Samurai-Schriftzug und dem flammenden Monster-Totenkopf-Logo.

Ähnliche Jacke kommt in den Shop: CD Projekt RED-Business Development Director Rafal Jaki mahnt auf Twitter zur Geduld: Wer eine Cyberpunk 2077-Jacke will, soll sie nicht von irgendwelchen Resellern auf eBay kaufen, und schon gar nicht für 400 US-Dollar. Der Plan sei, eine ähnliche Jacke selbst in den Handel zu bringen.

"Bitte kauft die Cyberpunk 2077-Jacke nicht auf eBay für 400 US-Dollar. Der Plan ist, eine ähnliche Version im Shop zu haben."

Please don’t buy the Cyberpunk 2077 jacket on eBay for 400 usd. The plan is to have a similar version in our store. pic.twitter.com/mzG033zGjJ — Rafal Jaki (@GwentBro) June 13, 2019

So sieht die Cyberpunk-Jacke von der E3 2019 aus:

Auf Twitter reagieren auch einige Personen, die sich glücklich schätzen können, eine der Jacken bekommen zu haben und erklären, sie würden ihre Exemplare niemals verkaufen.

So könnt ihr zumindest schon mal einen guten Blick auf die Kleidungsstücke erhaschen.

Someone offered me $300 for mine. No, this was a gift and I love it. pic.twitter.com/a4CYi5EdZX — Adam Siddiqui (@AMHarbinger) June 14, 2019

I would never sell it ! It has so many sentimental value and I feel all the sweat and blood of the @CyberpunkGame team is woven into it ! I will wear it with pride ????? pic.twitter.com/DaOJlsomuI — Fahad @ E3 (@Hyo_Joestar) June 14, 2019

Ein anderer Twitter-User merkt an, dass es auch schon Cosplay-Kostüme gibt, die der Cyberpunk-Jacke aus dem Trailer sehr viel näher kommen und deutlich weniger kosten als 400 US-Dollar.

Or yall could go on https://t.co/OetnqsJvWI and buy the actual Samurai Jacket for 163 dollars USD pic.twitter.com/DJUmE9Mdul — Goku Black? (@GokuBlack108) June 15, 2019

Hier könnt ihr euch den Trailer von der E3 2019 anschauen und hier gibt es unsere Highlights aus der neuen, umfangreichen Gameplay-Demo.

Wie viel würdet ihr für eine Cyberpunk 2077-Jacke bezahlen?

