The Callisto Protocol: Alles, was ihr über den Weltraum-Horror wissen müsst

Das Spielejahr 2022 bot ein paar echte Highlights wie Elden Ring und God of War Ragnarök. Survival-Horror-Fans gingen bislang aber weitestgehend leer aus. Anfang Dezember wartet glücklicherweise mit The Callisto Protocol noch ein Hoffnungsträger auf alle Grusel-Fans. Das Spiel kommt von den Striking Distance Studios, dem Entwicklerteam, das Dead Space-Erfinder Glen Schofield selbst gegründet hat. Die Parallelen zum EA-Franchise, das 2023 ein Remake bekommt, sind nicht zu übersehen. In der fernen Zukunft sind wir im Weltall auf uns alleine gestellt und müssen uns durch einen Alien-Albtraum kämpfen. Wir zeigen euch alles, was ihr vor dem Release am 2. Dezember zum Spiel wissen müsst.

Die Story schickt uns auf den Jupiter

2:21 The Callisto Protocol: Der erweiterte Debüt-Trailer ist absolut nichts für schwache Mägen

Anders als in Dead Space verschlägt es uns in The Callisto Protocol nicht in ein verlassenes Raumschiff, sondern auf den namensgebenden Jupiter-Mond Callisto. Dort wurde in der fernen Zukunft offenbar ein Gefängnis errichtet, in dem zumindest ein Großteil der Handlung angesiedelt sein dürfte. In der Rolle von Jacob Lee stranden wir auf einer Liefermission genau dort. Relativ schnell wird klar, dass die Gefängnisinsassen nicht mehr wirklich auf Besserung hoffen dürfen, die meisten davon haben sich nämlich in tentakelige Monster verwandelt.

Hinter schwedischen Gardinen

2:06 The Callisto Protocol - Neuer Trailer stellt das düstere Black Iron Prison vor

Das Black Iron Prison dient also als Schauplatz und wirkt im Trailer schon sehr beängstigend. Das Setting passt gut zur beklemmenden Atmosphäre, kaum ein Ort eignet sich so gut, um darin eingesperrt zu werden wie ein Gefängnis. Dazu noch ein paar mutierte Insassen und der Horror-Spaß ist vorprogrammiert. Neben dem Kampf ums Überleben gibt es auch immer wieder Umgebungsrätsel, die mitunter ebenfalls tödlich enden können.

Tausend Tode durch mutierte Monster

2:02 The Callisto Protocol bekommt im neuen Trailer überraschend Release in 2022

Die Entwickler*innen machen in den bisherigen Trailern keinen Hehl daraus, dass The Callisto Protocol nicht nur besonders gruselig, sondern auch äußerst brutal wird. Die Gefahr, die von den mutierten Monstern ausgeht, soll sich immerhin real anfühlen und offenbar gibt es eine Vielzahl an Erscheinungsformen, die uns allesamt gleichermaßen ans Leder wollen. Die bisher gezeigten Szenen, in denen Jacobs Reise ein jähes Ende findet, lassen zumindest schonmal darauf schließen, dass wir vor dem Spielen nicht allzu viel essen sollten.

Gameplay im Stil von Dead Space

3:20 The Callisto Protocol - Der Weltraum-Horror zeigt sich in einem neuen Gameplay-Trailer

Während die anderen Trailer nur vereinzelt Gameplay-Ausschnitte zeigten, bekommt ihr hier erstmals eine längere Passage vorgesetzt. Das Video erinnert dabei tatsächlich stark an die Dead Space-Spiele. Der spärliche Einsatz von Licht, die riesigen, futuristischen Maschinen und die ständige Bedrohung durch scheinbar schmerzlose Monster und mangelnde Munition sprechen eine eindeutige Sprache. Die Umgebung ist dabei nicht nur Kulisse, sondern kann auch im Kampf genutzt werden.

Video-Preview

Wenn ihr euch alle wichtigen Infos lieber gesammelt als Video zu Gemüte führen möchtet, ist unsere Video-Preview perfekt für euch geeignet:

Freut ihr euch schon auf The Callisto Protocol oder wartet ihr doch lieber auf das Dead Space-Remake? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!