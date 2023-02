The Day Before zeigt endlich 10 Minuten Gameplay, aber die Zweifel bleiben

10:01 The Day Before - Neuer Gameplay-Showcase zeigt Crafting und Erkundung

Das Survival-MMO The Day Before hat die letzten Tage nicht gerade gut von sich reden gemacht. Vielmehr fiel Fntastic, das Entwicklerstudio hinter dem ohnehin schon kontroversen Projekt, mit weiteren widersprüchlichen Aussagen auf. Ein neuer Trailer (siehe oben), der uns jetzt endlich zehn Minuten neues Gameplay zeigt, ändert daran nicht viel.

The Day Before-Trailer gleicht einem Walking-Simulator

Das ist passiert: Nachdem The Day Before vor einigen Tagen plötzlich von Steam verschwand, wurde es kurios. Erst hieß es, es sei ein technischer Fehler. Dann wurde ein Rechtsstreit um den Markenname als Grund angegeben, der letztendlich auch dazu führte, dass das Spiel als auch neues Gameplay verschoben wurde. Oder eben auch nicht, denn in einer Erklärung hieß es, dass die Verschiebung ohnehin geplant gewesen war.

So oder so müssen wir uns nun bis zum 10. November 2023 gedulden, um zu sehen, was Fntastic da für ein Spiel veröffentlicht. Das Gameplay kam dagegen nun doch ganz frisch raus.

Neues Gameplay räumt kaum Sorgen aus

Allerdings sorgt das Gameplay nicht gerade für Jubelgesänge in der Community. In den Kommentaren auf YouTube findet sich mehr Spot und Sarkasmus, als ehrliche Begeisterung. Der Grundton ist nach wie vor, dass The Day Before wohl niemals erscheinen wird, weil es entweder ein Fake oder einfach zu viel für Fntastic ist:

Es wäre cool, wenn sich das Spiel als Fake herausstellt (und ich denke, das wird es), ein echter Entwickler alles nimmt, was wir gerade gesehen haben und daraus ein echtes The Day Before entwickelt. Natürlich mit geändertem Namen, aber zumindest als gutes Zombie-Spiel. Ich liebe das Konzept, leider ist niemand in der Lage, es richtig zu machen. Vielleicht eines Tages. YouTube - BowMan

Falls The Day Before aber doch erscheinen sollte, hält sich die Begeisterung über das neue Gameplay in Grenzen. So fällt immer wieder der Begriff "Walking-Simulator". Der Trailer zeigt zwar auch Kämpfe mit Zombies und Crafting, aber die meiste Zeit joggen die Charaktere nur langweilig durch die Open World und sammeln etwas Loot ein. Das ist für ein Survival-Game dieser Art natürlich nicht unüblich, aber das Gezeigte lässt trotzdem Spannung vermissen.

Falls ihr übrigens mehr über die Kontroverse hinter The Day Before erfahren wollt und warum ich (Annika) ebenfalls kaum noch an das Spiel glaube, lest ihr hier:

14 2 Mehr zum Thema The Day Before war meine große Hoffnung 2023 – jetzt schrillen alle meine Alarmglocken

Auch wenn The Day Before nach wie vor nicht bei Steam zu finden ist, kommt nach aktuellem Stand am 10. November 2023 für PC heraus. Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S wurden bereits bestätigt, dürften aber länger auf sich warten lassen.

Was haltet ihr vom neuen The Day Before-Gameplay? Glaubt ihr an das Spiel?