The Day Before steht vor dem Server-Aus, aber ein letzter Spieler streift noch immer tapfer durch die Postapokalypse

Ein Spieler loggt sich immer noch fast täglich in The Day Before ein.

The Day Before hatte den wohl schlimmsten Launch, den es für ein Videospiel geben kann. Zum Release war es voller Bugs und nicht das Genre, das die Entwickler*innen angegeben hatten. Statt ein MMO wartete ein Extraction Shooter auf die Fans.

Doch nicht nur das. Kurz nach dem Release musste auch das Entwicklerstudio seine Pforten schließen. Das Aus von The Day Before wurde für den 22. Januar 2024 besiegelt und die Käufer*innen erhielten ihr Geld zurück. Doch es gibt offenbar eine treue Seele, die den Titel bis zum bitteren Ende zockt (via GameStar).

The Day Before: Von 38.000 auf nur einen Spieler geschrumpft

Seit dem 24. Dezember sind es maximal zwei Spieler*innen, die sich am Tag in The Day Before einloggen. An manchen Tagen – wie am 27. Dezember oder am 6. Januar – hat sogar niemand das Spiel gestartet.

Auf SteamDB gibt es eine Infografik, die den letzten verbleibenden Spieler oder Spielerin für The Day Before zeigt:

Dabei ist leider nicht bekannt, ob es sich dabei immer um den gleichen Spieler handelt. Auf SteamDB erfahren wir nur, wie viele Spieler*innen einen Titel starten, aber nicht, wer dahintersteckt. Es könnte also genauso gut sein, dass unterschiedliche Personen noch einen letzten Blick in The Day Before werfen wollen, bevor es abgeschaltet wird.

So oder so: Wer auch immer da noch unterwegs ist, muss auf die Multiplayer-Komponenten verzichten. Schließlich gibt es keine andere Person, mit der er oder sie spielen könnte.

Die Kolleg*innen von GameStar Talk haben einen Anwalt gefragt, wie dieser Skandal rechtlich einzuordnen ist:

1:16:02 The Day Before: Zwischen Betrug und Inkompetenz

Mit diesen Problemen hatte The Day Before zu kämpfen

Worum ging es bei dem Skandal? Das Entwicklerteam von Fntastic hatte ein Survival-MMO versprochen, doch im Endeffekt war The Day Before ein Extraction Shooter. Spieler konnten in die Welt gehen und dabei Loot sammeln, um ihn dann in der Basis zu nutzen oder verwerten.

Spieler haben zudem entdeckt, dass die Welt nur auf einem Asset-Paket aus dem Unreal Enginge-Store basiert, das gerade einmal 300 Dollar kostet. Deshalb wirkten die 5 Jahre Entwicklungszeit für viele Fans eher fragwürdig.

Auch auf der technischen Ebene gab es viele Probleme. Der Titel wurde von Anzeigefehlern, Spielabstürzen und Rucklern begleitet. Das sind alles Dinge, die mit Patch und Updates gefixt werden könnten. Doch da das Studio endgültig schloss, war nur wenige Tage nach Release klar, dass keine Besserung in Sicht war.

Wann habt ihr euch zuletzt in The Day Before eingeloggt?