Spieler, die an der Closed Beta von The Division 2 teilgenommen haben, müssen in der kommenden Open Beta noch einmal von vorne anfangen. Denn der Fortschritt aus der VIP-Beta wird nicht in die offene Beta übernommen. Das hat Yannick Banchereau von Entwickler Ubisoft Massive auf Twitter bestätigt.

In der VIP-Beta konnten Vorbesteller des Spiels bereits einen Blick auf den neuen Schauplatz Washington D.C. werfen und dabei einen Reihe von Haupt- und Nebenmissionen ausprobieren. Der Maximalrang in der Beta betrug 7. Aber selbst wer den erreicht hat, beginnt in der Open Beta wieder bei Null.

Wann findet die Open Beta von The Division 2 statt?

Die Open Beta von The Division 2 startet am 1. März und endet am 4. März 2019. Genaue Uhrzeiten zu den Start- und Endterminen wird Ubisoft noch bekannt geben.

Was steckt drin? Infos zu den Inhalten der Open Beta gibt es noch nicht, wir vermuten aber, dass sie denen der VIP-Beta ähneln, darunter:

2 Haupt- und 5 Nebenmissionen

Zutritt zu einer der drei neuen Dark Zones

PvP-Modus "Gefecht"

The Division 2 erscheint am 15. März für PS4, Xbox One und PC.