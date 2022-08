The First Descendant: Alle Infos zum unverschämt hübschen UE5-Shooter, den ihr kostenlos spielen könnt

The First Descendant ist ein Third Person Koop-Shooter, der nicht nur kostenlos erscheint, sondern in den Trailern auch optisch richtig was hermacht. Das ist allerdings auch kaum verwunderlich, denn das Spiel wird in der Unreal Engine 5 entwickelt.

Noch bevor die gamescom heute Abend mit der Opening Night Live eröffnet wird, ist ein neuer Trailer erschienen, der uns einen ersten Einblick in das kommende Spiel gibt. In einer Pressemitteilung haben wir zudem weitere Infos über den Looter-Shooter erhalten. Was genau auf euch zukommt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Hier gibt es direkt einmal den nagelneuen Trailer zum anschauen:

Das erwartet euch in The First Descendant

Das Setting: In The First Descendant verschlägt es euch in eine SciFi-Fantasy-Welt, in der ihr eine Alien-Invasion aufhalten müsst. Im Laufe der Story werdet ihr immer stärker, um schließlich das Geheimnis der mysteriösen Descendants zu lüften.

4-Spieler-Koop: Um euch der Bedrohung in strategischen Kämpfen entgegenzustellen, schließt ihr euch in Teams von vier Spieler*innen zusammen. Damit ihr in den Gefechten bestehen könnt, müsst ihr die verschiedenen Fähigkeiten der einzelnen Teammitglieder nutzen.

Charaktere und Waffen: Die spielbaren Held*innen kommen alle mit verschiedenen Kampfstilen daher. Lepic hat zum Beispiel mächtige Schusswaffen, die direkt in seinen Arm eingebaut sind, während Bunny über Elektro-Attacken verfügt und Aja ist ein Tank mit Space-Warping-Fähigkeiten.

Wir können unsere Charaktere zudem mit drei Waffen und vier weiteren Tools ausstatten. Wir finden neue Items, indem wir die Missionen bestreiten und können sowohl die Charakter- als auch die Waffen-Stats aufwerten.

Bosskämpfe: Auch abwechslungsreiche Bosskämpfe sollen wir in diesem Shooter nicht missen. Wir bekommen es laut der Pressemitteilung mit "riesigen Bossmonstern" zu tun, die ebenfalls alle unterschiedliche Kampfstile haben. In den Gefechten setzen wir einen Greifhaken ein, um Körperteile abzureißen und uns strategische Vorteile zu verschaffen.

Plattformen und Steam-Beta

Das Spiel wird Teil der gamescom online sein und außerdem ist eine Steam-Beta vom 20. bis zum 26. Oktober geplant. Ihr könnt euch bereits für die Beta anmelden. Diese wird zehn spielbare Charaktere für euch bereithalten.

Das Spiel hat ein Free2Play-Modell und kommt nicht nur für den PC. Es erscheint außerdem auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, und Xbox Series X|S.

Wie gefällt euch The First Descendant bisher? Freut ihr euch auf den Titel?