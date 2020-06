The Last of Us 2: Wie & wo ihr den Bogen bekommt

Ihr greift mit Ellie nicht von Anfang an auf Pfeil und Bogen zurück, um Feinde leise aus der Entfernung ausschalten zu können. Die effiziente Stealth-Waffe erhaltet ihr erst ein wenig später in der Story von The Last of Us 2. In unserem Guide verraten wir euch, wie und wo genau ihr den Bogen bekommt.

Fundort des Bogens in The Last of Us Part 2

Ist der Bogen verpassbar? Nein, ihr bekommt den Bogen im Laufe der Story. Allerdings müsst ihr bis dahin ein paar Stunden spielen.

In welchem Kapitel gibt es den Bogen? Seattle Tag 2 im Abschnitt Hillcrest. Dorthin gelangt ihr nach circa sechs bis sieben Spielstunden.

Ihr wollt wissen, wir weit ihr schon seid? Ein Blick auf unsere Kapitelübersicht zu The Last of Us 2 verrät es euch, aber Achtung: Hierbei spoilert ihr euch die Erzählstruktur und Orte des Action-Adventures.

Wo genau ist der Bogen?

Kämpft euch in Hillcrest zunächst in eine Sackgasse vor, in der ihr ein verbranntes Haus findet.

Geht am verbrannten Haus vorbei und klettert über einen Holzzaun. Ihr landet in einem kleinen Gelände mit einem Whirlpool.

Betretet das Haus und biegt links in die Küche ab.

Quetscht euch als nächstes durch einen Spalt in der Holztür, der euch zur Garage des Hauses führt.

Ihr werdet von einem Clicker angegriffen, der einen Bogen auf dem Rücken trägt (hierbei handelt es sich um Boris, über den ihr via Notizen und Briefe etwas erfahrt, die ihr in Hillcrest findet)

Besiegt Boris und ihr erhaltet den Bogen sowie die Fähigkeit, Pfeile craften zu können

Folgendes Video veranschaulicht noch einmal Schritt für Schritt, wie ihr den Bogen erhaltet:

So besiegt ihr Boris, den Clicker mit dem Bogen

Probleme beim Kampf gegen Boris? Der Infizierte und ehemalige Bogen-Profi ist schneller und aggressiver als herkömmliche Clicker. Weicht seinen Angriffen stets per Schultertaste aus, und greift zur Schrotflinte. Damit sollte er schnell erledigt sein.

