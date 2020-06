The Last of Us 2: Alle Schwierigkeitsgrade & was sich verändert + Empfehlung

Mit The Last of Us Part 2 schickt euch Entwickler Naughty Dog auf einen düsteren und erbarmungslosen Rachefeldzug. Wie spielerisch anspruchsvoll dieser jedoch ausfällt, das bestimmt ihr. Vor dem Spielstart habt ihr die Wahl aus insgesamt fünf Schwierigkeitsgraden. Wer will, kann den Grad der Herausforderung sogar individuell anpassen. Alle Infos zu den Optionen und unsere Einschätzung, für welchen Spielertyp welcher Modus geeignet ist, das erfahrt ihr in diesem Artikel.

Alle Schwierigkeitsgrade & für welche Art Spieler sie geeignet sind

Nachfolgend führen wir euch alle Schwierigkeitsgrade auf, verraten, was sich in puncto Gameplay verändert und für welchen Spielertyp wir den jeweiligen Modus empfehlen würden.

Sehr leicht

Hier könnt ihr die Geschichte genießen und werdet dabei in Kämpfen nicht zu sehr herausgefordert.

Was sich ändert: Die Kamera-und Zielhilfe ist standardmäßig aktiviert.

Geeignet für Spieler, die sich komplett auf Ellies Reise und die Story konzentrieren möchten, dabei keine spielerische Herausforderung suchen.

Leicht

Euch ist der von den Entwicklern als mittlerer Grad der Herausforderung angedachte Schwierigkeitsgrad ein wenig zu fordernd.

Was sich ändert: Ihr findet mehr Ressourcen und die Gegner machen euch das Leben nicht allzu schwer.

Mittel

Hier erwartet euch ein ausgeglichenes Spielerlebnis, der von Naughty Dog als Standard-Herausforderung angedachte Schwierigkeitsgrad, in dem die Ressourcen begrenzt sind.

Geeignet für Spieler, die The Last of Us lange nicht mehr gespielt haben und ein größtenteils forderndes und ausgeglichenes Erlebnis suchen.

Schwer

Euch ist der von den Entwicklern als mittlerer Grad der Herausforderung angedachte Schwierigkeitsgrad ein wenig zu leicht.

Was sich ändert: Die Ressourcen sind hier sehr begrenzt und die Gegner deutlich gefährlicher.

Geeignet für Spieler, die noch mit dem Gameplay des Vorgängers gut vertraut sind. Scheut nicht vor diesem Schwierigkeitsgrad zurück, wenn ihr ein ausgeglichenes Spielerlebnis sucht. Auf "Mittel" könnten Fans einige Passagen durchaus zu leicht empfinden.

Überlebender

Hier erwartet euch eine intensive und äußerst anspruchsvolle Herausforderung.

Was sich ändert: Die Ressourcen sind extrem knapp und eure Gegner tödlich.

Geeignet für Spieler, die den Survival-Aspekt in den Fokus stellen möchten. Hier ist jede Patrone und jedes Medikit goldwert und jeder Fehler könnte euer letzter sein.

Den Schwierigkeitsgrad individuell anpassen

Wer sich seinen Grad der Herausforderung lieber selbst gestalten möchte, hat ebenfalls die Möglichkeit dazu. Wählt ihr "Benutzerdefiniert", könnt ihr das Spielerlebnis in insgesamt fünf Kategorien mit fünf Stufen anpassen:

Spieler

Von eisern bis anfällig könnt ihr folgende Merkmale regulieren:

Schadensmenge, die der Spieler von Gegnern erleidet

Häufigkeit von dynamischen Kontrollpunkten bei Begegnungen

Gegner

Von passiv bis aggressiv könnt ihr das Verhalten eure Feinde anpassen. Dabei ändern sich folgende Punkte:

Genauigkeit der gegnerischen Schüsse und Frequenz der Projektile

Aggression von nahenden und flankierenden Gegnern

Komplexität von gegnerischen Nahkampf-Kombos

Bewegungsgeschwindigkeit von bestimmten hochgefährlichen Gegnern

Angepasste Abstimmung von bestimmten Kampfbegnungen

Verbündete

Hier bestimmt ihr von aggressiv bis passiv das Verhalten eurer Begleiter.

Aggressivität von Verbündeten im Kampf

Frequenz, in der Verbündete Gegner erledigen

Tarnung

Von arglos bis aufmerksam könnt ihr hier einstellen, wie stark ihr bei Stealth-Aktionen auf eure Sichtbarkeit achten müsst.

Wahrnehmung des Gegners (Sehen, Hören, Riechen)

Länge der Frist, bevor Gegner andere alarmieren

Bedingungen, um Gegner aus der Tarnung zu packen

Ressourcen

Ihr bestimmt, ob Crafting-Material entweder sehr häufig oder selten erscheinen.

Menge an Munition und Vorräten, die in der Welt gefunden werden können

Haltbarkeit von Nahkampfwaffen, die von Gegnern fallengelassen werden

Erhalt bestimmter Fertigungsrezepte

