The Last of Us 2: Büsten von Joel und Ellie sind so realistisch, dass es fast gruselig ist

Die Seite FantasyToys ist schon seit 2018 dabei, unsere liebsten Videospielfiguren zum Leben zu erwecken. Zwei seiner Kreationen haben die Hauptcharaktere aus The Last of Us 2 zum Vorbild und sehen realen Menschen zum Verwechseln ähnlich aus.

Joel und Ellie als reale Nachbildungen

Bei den beiden Büsten handelt es sich um Nachbildungen von Ellie und Joel. Die beiden Figuren sind ungefähr bis kurz oberhalb des Bauchnabels nachgebildet und ihre Größe beläuft sich auf 42 bzw. 46 cm. Somit entsprechen die in etwa den realen Maßen der beiden Videospielcharaktere.

Der Detailgrad der beiden Büsten ist schon fast unheimlich, sodass sie wie reale Menschen wirken. Ellies Gesicht weist beispielsweise ein paar Hautunreinheiten auf, sogar ihre Poren sind zu erkennen. Joel Gesicht ist von Narben und Falten gezeichnet. Das halboffene Shirt lässt sogar seine Brustbehaarung durchblitzen.

Hier könnt ihr euch selbst einmal von den beiden Büsten überzeugen:

The Last of Us 2 - Büsten der Charaktere Joel und Ellie ansehen

Wie wurden die Skulpturen hergestellt? Die Büsten bestehen aus Kieselgel und Stoff. Es besteht keine offizielle Lizensierung durch Naughty Dog, es handelt sich dabei um ein reines Fan-Projekt.

Leider stehen die Büsten nicht zum Verkauf. In Anbetracht dessen, wie detailliert die Figuren ausgearbeitet sind, ist es unwahrscheinlich, dass sie eines Tages zu einem Spottpreis in die Serienproduktion gehen.

Die einzigen Figuren, die zum Verkauf stehen, sind diverse „Dream Boyfriends“-Figuren, die zu einem Preis von 360 bzw. 400 Euro angeboten werden.

Weitere News zu The Last of Us 2 im Überblick:

The Last of Us-Serie kommt bald

Wie sieht es mit der The Last of Us-Serie aus? Bislang gibt es noch keine offizielle Bestätigung, wann die HBO-Serie zu The Last of Us an den Start gehen wird. Gerüchten zufolge soll die Serie noch 2022 anlaufen. Die Serie soll die Ereignisse des ersten The Last of Us nacherzählen, aber um Inhalte aus The Last of Us ergänzt werden.

Mittlerweile sind zahlreiche Schauspielende bekannt, die an der Serie teilnehmen und die Videospielcharaktere verkörpern werden. Alles Wissenswerte zur Serie haben wir euch in einer GamePro-Übersicht zusammengetragen.

Was haltet ihr von den originalgetreuen Büsten von Ellie und Joel?