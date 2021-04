The Last of Us 2: Verblüffender Trick lässt Clicker andere Infizierte fressen

In bestimmten Abschnitten in The Last of Us Part 2, beispielsweise im U-Bahntunnel von Seattle, könnt ihr wie in Left Behind Infizierte gegen menschliche Feinde hetzen, um euch Hände reibend davonzuschleichen, während um euch herum die Post abgeht. Aber habt ihr gewusst, dass die aggressiven Cordyceps-Mutanten Ihresgleichen ebenfalls fressen? Genau das zeigt ein Spieler jetzt in einem Video.

Um dieses Video geht's:

Link zum Reddit-Inhalt

Was passiert? Im Video nimmt es Reddit-User harry_d17 als Ellie mit einem Clicker und einem Runner auf: Im Kampf um Leben und Tod greift die junge Frau blitzschnell den Runner, nimmt ihr für einige Sekunden von hinten in die Mangel, lässt ihn wieder los und schubst ihn dadurch direkt in die Arme des Clickers.

Der kreischende, blinde Mutant packt nun den Runner, beißt ihm in den Hals, drückt ihn zu Boden und schlägt sich mit seinem verfaulten Fleisch den Magen voll. Die Ladung Schrot für den Runner hat Ellie jetzt gespart.

Mehr versteckte The Last of Us 2-Tricks:

Beim Anschauen des Videos lässt sich vermuten, dass die Greif-Animation des Clickers eigentlich für Ellie vorgesehen war und das Spiel bei der schnellen Abfolge der Aktionen schlicht durcheinander gekommen ist und der Clicker den Runner nur deshalb fressen konnte. Wie ein weiteres Reddit-Mitglied schreibt, sei dieser kleine Kniff jedoch wiederholt anwendbar.

"Es ist sehr schwer, den Trick anzuwenden, aber spaßig, wenn man's schafft. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden ist Stealth generell wichtig und es ist einfacher, einen Runnder einfach zu meucheln, wenn man ihn von hinten packt. Jedoch hat dieser Trick mein Leben nicht nur einmal gerettet!", schreibt S_Borealis.

Kanntet ihr den The Last of Us Part 2-Trick schon?