The Last of Us 2-Cosplay der wohl dramatischsten Szene sieht aus wie direkt aus dem Spiel

Spiele wie The Last of Us 2 regen Fans und Cosplayer seit jeher an, über sich selbst hinaus zu wachsen. Manchmal sieht das Ergebnis davon so gut aus, dass es nicht mehr vom Original zu unterscheiden ist. Bei TLOU 2 passiert das jetzt schon zum wiederholten Mal: Eine Cosplayerin hat die wohl berühmteste (und härteste) Szene aus dem Spiel nachgestellt und beeindruckt damit sogar den Game Director Neil Druckmann, weil das Cosplay so realistisch aussieht.

ACHTUNG, es folgen Spoiler zum zwei Jahre alten The Last of Us 2!

The Last of Us 2-Cosplay sieht heftigster Spielszene zum Verwechseln ähnlich

Darum geht's: In The Last of Us 2 gibt es diese eine Szene, die immer noch die Gemüter mancher Menschen erhitzt. Darin müssen wir als Ellie mit ansehen, wie Abby und ihre Leute Joel foltern und letztlich sogar töten. Ellie wird dabei festgehalten und ist machtlos sowie extrem verzweifelt.

Genau dieser Augenblick wurde jetzt von Cosplayerin Sandra Miller auf beeindruckende Art und Weise nachgestellt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das ist Cosplay??! Ja, was ihr oberhalb dieser Zeilen seht, ist keine Szene aus The Last of Us 2 oder aus einem Trailer. Stattdessen ist es die unglaublich gelungene und detailgetreue Cosplay-Nachbildung von Sandra Miller. Wie nah das an das Original herankommt, seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Sogar Naughty Dog ist beeindruckt

Es hat nicht lange gedauert, bis das Bild auch die Menschen hinter dem Spiel erreicht. Game Director Neil Druckmann meldet sich in einem eigenen Tweet zu Wort und kann es kaum glauben, dass es sich dabei tatsächlich um Cosplay handeln soll.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Natürlich passiert das nicht zum ersten Mal. Auch dieses Cosplay hier wurde von Naughty Dog fast schon für ein echtes Bild gehalten:

2 5 The Last of Us 2- Cosplay ist so gut, dass selbst Naughty Dog es fast für einen Screenshot hält

Falls ihr zu der Fraktion gehört, die jetzt denkt, dass das sowieso alles nur Effekte aus dem Computer wären, seid ihr schief gewickelt. Hier könnt ihr einen Blick hinter die Kulissen werfen (und hier noch ein paar zusätzliche Infos auf Twitter dazu lesen):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr zu The Last of Us 2:

In nicht allzu ferner Zukunft steht uns auch noch eine Verfilmung von The Last of Us ins Haus. HBO arbeitet seit geraumer Zeit mit Hochdruck daran, die Ereignisse des ersten Spiels und einiges Drumherum als Hochglanz-Serie auf die Beine zu stellen. Alle bisher bekannten Infos zu Start, Cast, Story und mehr findet ihr hier in diesem GamePro-Artikel.

Wie gefällt euch das Cosplay? Dachtet ihr, dass es echt ist?