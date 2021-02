The Last of Us 2-Cosplay ist so gut, dass selbst Naughty Dog es fast für einen Screenshot hält

The Last of Us 2-Cosplay begeistert immer wieder, auch die Entwickler*innen. Oft handelt es sich dabei um Cosplay, das an die Hauptfiguren Ellie und Abby angelehnt ist. Es gibt aber auch Menschen, die es vorziehen, sich als Clicker zu verkleiden. Wie auf diesem Bild hier, das so gelungen ist, dass es wie direkt aus dem Spiel entsprungen aussieht. Da zieht sogar Entwicklerstudio Naughty Dog seinen Hut und erklärt, da müsse man schon ganz genau hinsehen.

The Last of Us 2-Cosplay sieht unglaublich echt und wie ein Screenshot aus

Um dieses Bild geht's: Naughty Dog teilt das Kunstwerk von Cosplayer Gull Sheer und Fotograf Alon Levin auf Twitter und ruft andere Cosplayer*innen dazu auf, ihre Werke ebenfalls einzusenden. Das könnt ihr hier auf tumblr machen. Seht euch das wirklich täuschend echt wirkende Bild an:

Link zum Twitter-Inhalt

Dazu schreiben die Menschen hinter The Last of Us 2, dass sie wirklich zweimal hinsehen mussten, um zu bemerken, dass es sich bei dem Bild eben nicht um einen Screenshot aus TLOU 2, sondern um ein Cosplay-Foto handelt. Die Lichtgebung ist wirklich sehr speziell, dasselbe gilt natürlich für die Umgebung, die perfekt passende Perspektive und den ganzen Rest.

Der größtmögliche Ruhm gebührt aber wohl dem Clicker-Design selbst. In eine derart detailverliebte und realistische Umsetzung müssen viele Stunden harter Arbeit geflossen sein. Ein derartiges Qualitäts-Level ist jedenfalls ziemlich selten, und es mangelt nun wahrlich nicht an Cosplay zu den The Last of Us-Spielen.

Alle bekannten Infos zur geplanten The Last of Us-Serie von HBO

The Last of Us wird von HBO als TV-Serie verfilmt und die ersten Schauspieler*innen stehen auch schon fest. Das Ganze dürfte ziemlich interessant werden und klingt jetzt schon vielversprechend. Alles über Start, Cast und Story könnt ihr euch hier in unserer großen Gamepro-Übersicht dazu durchlesen.

Wie findet ihr das Cosplay-Bild? Seid ehrlich: Hättet ihr auf den ersten Blick erkannt, dass das kein Screenshot ist?