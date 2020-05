Im Trailer zu The Last of Us Part 2 birgt Joels Gitarre ein Detail, dass uns Sorgen macht. Wir haben es für euch ausgearbeitet, gehen dabei aber nicht auf die online kursierenden Spoiler ein.

Spoilerfrei

Wir wollen niemandem die Freude am Spiel nehmen. Deswegen werden wir in diesem Artikel nicht auf die aktuell kursierenden Story-Zusammenfassungen eingehen und bitten euch ebenfalls, der Community nicht die Spannung vorwegzunehmen. Wir werden jedoch anhand des Details im Trailer Theorien über mögliche Handlungsstränge im Spiel aufstellen.

Der Story-Trailer zu The Last of Us Part 2 zeigt vor allem eins: Director Neil Druckmann scheint nicht übertrieben zu haben als er sagte, dass Ellies Geschichte eher von Leid als Liebe geprägt sein wird. Doch er offenbart auch ein neues Detail, das wir gerne erwähnen würden:

Joels Gitarre & Ellies Tattoo

Dieser Punkt gab uns überhaupt den Grund, noch einmal mit Adleraugen über den Trailer zu gehen (danke, dualshockers!). Denn wenn wir genau hinsehen, erkennen wir am Hals von Joels Gitarre eine Motte. Genau die Motte, die Ellie auch in vielen anderen Szenen als Tattoo trägt. Genau wie bei der Sache mit dem Huhn oder dem Ei stellen wir uns auch hier die Frage: Was war zuerst? Das Tattoo oder die Gitarre?

Wir würden davon ausgehen, dass die Gitarre zuerst da war, denn solche Gravierungen dürften in der Last of Us-Welt nur noch schwer anzufertigen sein. Viele Musikinstrumente haben das Logo ihrer Marke eingraviert, vielleicht ist diese Gitarre also von einem Instrumentenbauer, der eine Motte als Logo nutzt.

Was bedeutet das für das Spiel?

Bis jetzt gingen wir immer davon aus, dass sich Ellie ihr Motten und Farn-Tattoo stechen ließ, um entweder einen Neuanfang zu symbolisieren (nach was auch immer ihr passierte) oder ihre Bissnarbe zu verstecken. Denn schon im ersten Teil haben wir gesehen, zu welchen Problemen es führen kann, wenn die Narbe entdeckt wird.

Jetzt, wo wir Joels Gitarre sehen, machen wir uns jedoch Gedanken. Könnte es sein, dass Ellie, der Joel im zweiten Teil endlich beigebracht hat, wie man Gitarre spielt, sich das Tattoo als Gedenken an ihn hat stechen lassen? Ist dem unkaputtbaren Joel vielleicht doch etwas passiert?

Oder gehen die beiden einfach getrennter Wege, und Ellie vermisst ihren Ziehvater? Wir sehen im Trailer nämlich viele Szenen nur mit Ellie und Tommy, vielleicht könnte das bedeuten, dass er Joels Rolle einnimmt, nachdem dieser getürmt ist? Joel wollte Ellie schließlich schonmal bei Tommy lassen weil er sich nicht in der Lage sah, für sie zu sorgen.

Bei Minute 1:52 läuft die junge Frau zornig von ihrem Zievater weg. Haben sich die beiden so sehr gestritten, dass sie nicht mehr gemeinsamer Wege gehen können? Oder musste Joel ihr einfach eine sehr traurige Botschaft überbringen? Schließlich sehen wir bei 00:33 eine Siedlung brennen - Könnte das Jackson sein, die Siedlung, in der Tommy und die anderen wohnen?

Aktuell können wir natürlich noch nichts genaues sagen. Doch spätestens am 19. Juli, wenn das Spiel für die PS4 erscheinen soll, werden wir mehr erfahren. Vielleicht auch, wie Ellie ihr Tattoo bekommt. Doch die Übereinstimmung zwischen Gitarre und Tattoo fanden wir zu spannend, als dass wir sie nicht mit euch teilen wollten.

Was glaubt ihr bedeutet das Tattoo?