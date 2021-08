The Last of Us 2-Fan zeigt, wie Ellie als Cyberpunk 2077-Charakter aussehen könnte

Wie würde es wohl Ellie aus The Last of Us 2 in der Welt von Cyberpunk 2077 ergehen? Die schrille Neonwelt von Night City hat kaum etwas gemeinsam mit den postapokalyptischen Weiten von The Last of Us, wo es nicht einmal mehr Arcade-Spiele gibt.

Ein Fan der beiden Spiele hat zumindest die Frage beantwortet, wie Ellie als Charakter im Cyberpunk-Universum aussehen könnte.

So sieht Cyberpunk-Ellie aus

Auf Reddit wurde nun das ursprünglich von Deviantart-User REDHERO6 stammende digitale Artwork geteilt. Darauf zu sehen ist Ellie, wie wir sie aus The Last of Us kennen - oder zumindest fast.

Zwar sind Details wie ihr Tattoo und die markante Narbe an der Augenbraue erhalten geblieben, aber dazu trägt sie im Bild jetzt Croptop, Overall und Sneaker, mit denen wir sie im postapokalyptischen Amerika wohl nie umherlaufen sehen würden. Auch die Waffe, die sie locker in der Hand hält, mutet eher futuristisch an, ebenso wie das neonfarbene Werbeposter im Hintergrund.

Insgesamt passt sich Ellie auch ohne Vercyberungen und Undercut problemlos in die Welt von Cyberpunk ein und es fällt nicht schwer sich vorzustellen, wie sie in Night City auf einen Rachefeldzug geht. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie wohl Joel mit Vercyberungen und Neonstreifen aussehen würde.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Ähnlichkeit zu Judy Alvarez kommt natürlich nicht von ungefähr. Einige Kommentare merken bereits an, dass Ellies Aufzug klar an den von Judy angelehnt ist und nur kleine Veränderungen aufweist. Ob das wohl heißt, dass Ellie auch eine Braindance-Editorin und Teil der Mox wäre?

Weitere News zum Thema:

Mehr The Last of Us ist auf dem Weg

In einem Interview mit Game Informer hat Naughty Dog Co-President Evan Wells kürzlich nochmal bestätigt, dass wir in Zukunft wohl noch mehr von Ellie und Co. zu sehen bekommen könnten. Zumindest habe man mit Uncharted und The Last of Us wohl noch nicht abgeschlossen.

Sogar eine Story für einen möglichen dritten Teil von the Last of Us soll es bereits geben, allerdings noch keine konkreten Realisierungspläne - dass der dritte Teil uns dann plötzlich in eine Cyberpunk-Zukunft katapultieren könnte ist natürlich mehr als unwahrscheinlich, aber ein wenig Gedankenspielerei schadet dennoch nicht.

Wie passt Ellie für euch in die Welt von Cyberpunk? Welche anderen Charaktere würdet ihr euch im futuristischen Look wünschen?