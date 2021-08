The Last of Us 2: Ellie, Abby und Co. als Anime? Fan veröffentlicht beeindruckende Zeichnungen

Beeindruckende Fanart-Zeichnungen von Joel, Ellie, Dina und Abby gibt es viele. Aber The Last of Us 2 im Anime-Stil ist doch eine eher ungewöhnliche Idee. Diese stammt von Concept Artist Carolina "Caro" Oliveira. Ein YouTube-Video zeigt, wie sie die Charakterdesigns in ganz speziellem Stil angepasst hat. Was es genau zu sehen gibt, erfahrt ihr hier.

Anime-Ellie und Co.

Darum geht es: In den letzten Monaten gab es auf Social Media eine Vielzahl beeindruckender TLoU 2-Fanart zu bestaunen. Oft gab es fotorealistische Zeichnungen zu sehen. Concept Artist und 2D Illustratorin Carolina "Caro" Oliveira aus Lissabon hat einen anderen Ansatz gewählt. Sie hat in einem Anime inspirierten Stil gezeichnet und den Charakteren dabei einen frischen Look verpasst.

Link zum Twitter-Inhalt

Der TLoU-Fan hat außerdem ein YouTube-Video zusammengestellt, das diese Arbeit dokumentiert. Darin zu sehen sind besonders emotionale Schlüsselszenen aus dem Spiel. Sie wollte unbedingt alle besonders wichtigen Charaktere darstellen. In einzelnen Videokapiteln sind Joel, Ellie, Dina, Abby, Lev und Yara zu sehen.

Hier könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen:

Link zum YouTube-Inhalt

Making-of: Besonders interessant an diesem Video ist, dass wir nicht nur die fertigen Zeichnungen zu sehen bekommen. Stattdessen erleben wir, wie sich die Re-Designs entwickeln, während Details und Farbe zugefügt werden. Die Figuren sind - trotz des neuen Stils - charakteristisch dargestellt und auch die Emotionen werden überzeugend transportiert. Sicher werden sich nun einige Fans wünschen, dass es tatsächlich eine Anime-Adaption geben wird.

Wie gefallen euch die Charaktere in diesem Stil? Würdet ihr euch eine Anime-Adaption von The Last of Us ansehen?