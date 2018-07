Auf der diesjährigen E3 war es endlich soweit. Nach mehreren CGI-Trailern gab es nun endlich auch echtes Gameplay zu The Last of Us: Part 2 zu sehen.

In den Spielszenen bekamen wir eine erwachsene Ellie zu Gesicht, die sich im Alleingang gegen die Mitglieder des neuen Seraphite-Kults stellt. Im fertigen Spiel werden wir aber nicht nur solo unterwegs sein.

The Last of Us: Part 2

Weitere spielbare Hauptfigur neben Ellie offenbar doch nicht ausgeschlossen

Es gibt einen neuen KI-Begleiter: Im Gespräch mit Buzzfeed sagte Game Director Neil Druckmann, dass wir wie in den bisherigen Naughty Dog-Spielen auch in The Last of Us: Part 2 einen NPC an die Seite gestellt bekommen.

"Nun, also, Ellie war mal ein NPC, aber in dieser Geschichte ist sie die Protagonistin, also wird der Spieler auch Ellie steuern. Ähm, ich glaube, bei den Spielen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, kann man sich denken, dass es einen NPC in dieser Geschichte geben wird, der euch begleitet, auch wenn wir diesen NPC in der Demo nicht gezeigt haben."

Ist es Joel? Druckmann hält sich bewusst bedeckt und verrät nicht, welche Figur Ellie begleiten wird. Der Nebensatz, dass dieser NPC in der Demo nicht gezeigt wurde, lässt vermuten, dass es sich dabei um Joel handeln wird. Der wird zwar erwähnt, aber eben nicht gezeigt. Und Dina, die Ellie in der E3-Demo küsst, fällt damit leider aus dem Rennen.

Alle Infos zu The Last of Us: Part 2 bekommt ihr übrigens hier. Das Spiel hat noch keinen festen Releasetermin, soll aber 2019 exklusiv für die PS4 erscheinen.