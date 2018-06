The Last of Us: Part 2 lässt uns als erwachsen gewordene Ellie gegen allerlei Widersacher antreten. Director Neil Druckmann hat auch bereits bekannt gegeben, dass Ellie der einzige spielbare Charakter sein soll. Joel komme zwar in TLOU 2 vor, sei aber nur Teil der Geschichte und nicht steuerbar. Jetzt gibt es aber eine Aussage, die schwer danach klingt, dass wir vielleicht doch noch andere Figuren spielen können.

Weitere spielbare Charaktere offenbar nicht ausgeschlossen

Wie die Leveldesignerin Emilia Schatz im Interview mit JeuxActu enthüllt, gibt es wohl noch sehr viel Informationen zu TLOU 2, die bisher nicht verraten wurden.

"An diesem Punkt sind wir nur bereit, Ellie als spielbaren Charakter zu zeigen. Das könnte sich in der Zukunft verändern, aber wir sind nicht wirklich bereit, darüber jetzt schon zu reden. Ich glaube, es gibt da noch eine ganze Menge über dieses Spiel, was noch nicht enthüllt wurde."

Bei The Last of Us war es ähnlich

Im Vorfeld der Veröffentlichung des ersten TLOU-Teils hatte Naughty Dog mehrfach erklärt, dass Joel der einzige spielbare Charakter des Titels sein würde. Wie wir alle mittlerweile wissen, hat das aber gar nicht gestimmt: In Teil eins gibt es sehr wohl einige Passagen, in denen wir Ellie steuern.

Möglicherweise verhält es sich dieses Mal ja umgekehrt und wir steuern im zweiten Teil auch ab und zu Joel. Selbstverständlich besteht aber auch die Möglichkeit, dass Naughty Dog völlig neue Charaktere einführt und spielbar macht.

Was steckt hinter Ellies neuen Feinden?

Naughty Dog stellt den Seraphite-Kult vor

Keine Grafik-Downgrades auf der PS4 Pro:

Im selben Interview hat die Leveldesignerin Emilia Schatz übrigens auch noch bestätigt, dass der gezeigte E3-Trailer in Echtzeit auf einer PS4 Pro berechnet wurde. Es soll also keine Grafik-Downgrades oder ähnliches geben – zumindest auf der PS4 Pro.

The Last of Us: Part 2

Alles, was wir bisher über das Sequel wissen

Glaubt ihr, wir dürfen nochmal Joel steuern? Oder schätzt ihr, dass es trotz allem bei Ellie bleibt?

