The Last of Us: Part 2 ist "fertig" - Letzte Spielszene ist im Kasten

Die Arbeiten an The Last of Us: Part 2 sind im vollem Gange. Immer wieder gab es kleinere Updates aus dem Naughty Dog-Studio, wo wir Details zu den Motion Capture-Aufnahmen bekommen haben. Offenbar wurde jetzt aber ein dicker Meilenstein erreicht:

Die allerletzte Szene - das Ende von The Last of Us 2 - ist endgültig im Kasten.

The Last of Us: Part 2 ist (quasi) fertig

Das bestätigte uns Game Director Neil Druckmann, der auf Twitter ein Foto des TLoU2-Skripts postete. Dort ist nur zu lesen:

"Schwarzblende

The End"

Just shot this scene... so... ? pic.twitter.com/uyjbpTdfxC — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 17, 2019

Ein emotionales Finale? Natürlich erfahren wir hier nicht, was am Ende von The Last of Us 2 passiert, doch Druckmann zeigt sich etwas geknickt. Entweder ist er also einfach nur traurig, dass die Arbeit am Spiel bald vorbei sein wird, oder aber das Ende ist schlichtweg zu emotional.

Was heißt das für den Release von The Last of Us 2?

Ist das Spiel jetzt etwa fertig und steht bald in den Läden? Jein. Den meisten von euch dürfte bewusst sein, dass Filme wie Videospiele nicht chronologisch von Anfang bis Ende gemacht werden, sondern Szenen in durcheinander gewürfelter Reihenfolge fertiggestellt werden.

The Last of Us 2-Fans betteln um neue Infos

Naughty Dogs Antwort ernüchtert

Im Grunde hätte das Ende von The Last of Us 2 also auch schon vor zwei Jahren aufgenommen worden sein und es hätte rein gar nichts am Launch-Zeitraum geändert. Doch im Falle von Naughty Dog und vor allem Neil Druckmann ist ein derartiger Tweet dann noch einmal etwas besonderes.

Bei Uncharted 4 war es genauso: Denn schon im April 2015 postete Druckmann die letzte Seite eines Skripts. Damals ging es um Uncharted 4: A Thief's End und es dauerte danach noch ein ganzes Jahr, bis das letzte Abenteuer von Nathan Drake auch wirklich fertig war.

Die Story von The Last of Us 2 mag im Kasten sein. Doch bis zum Release kann es trotzdem noch etwas dauern.

Nach der Enthüllung der nächsten PlayStation-Generation von gestern ist es sogar nicht unwahrscheinlich, dass The Last of Us 2 sowohl für die PS4 als auch die PS5 erscheint. Und das könnte dann einen Release in 2020 bedeuten, denn 2019 kommt die Konsole definitiv nicht mehr.

Was glaubt ihr, wie lange braucht Naughty Dog noch für das Spiel?