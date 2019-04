Die letzten offiziellen Infos zu The Last of Us: Part 2 gab's im Rahmen der E3 2018. Seitdem herrscht Funkstille seitens Naughty Dog und Sony, und mit jedem vergehenden Monat wird die Community ein Fünkchen ungeduldiger. Beinahe ein Jahr nach der Präsentation des Gameplay-Trailers hat sich nun immerhin Arne Meyer, Director of Communications bei Naughty Dog, zu Wort gemeldet - und der bittet um Geduld.

Das sagt Naughty Dog zu ungeduldigen Fans

"Ernsthaft Arne, es ist fast ein Jahr her, seitdem wir das letzte Mal von The Last of Us 2 gehört haben. Wir wissen dass ihr hart arbeitet, aber würde es wehtun, wenn ihr uns Fans immerhin mit einer kleinen neuen Info bei Laune haltet? Ein Trailer? Das Release-Datum?", tweetet ein Fan direkt an den Communications Manager.

Was sagt Naughty Dog? Viel dazu sagen kann Meyer aber natürlich nicht. Seine Antwort ist typisch Naughty Dog: "[...] wir veröffentlichen Neuigkeiten, wenn sie und wir bereit dazu sind. Ich schätze euch und eure Geduld!"

Can't say much, but we'll put new things out when it and we are ready. Appreciate you and all of our fans' patience! — arne (@arnemeyer) April 6, 2019

Klingt ganz danach, als ob wir in nächster Zeit nicht mit frischen Infos zu Ellies Abenteuer rechnen brauchen.

Wann könnte es News zu The Last of Us 2 geben?

Zur E3 2019 wird's wohl keine Neuigkeiten geben, die lässt Sony nämlich ins Wasser fallen. Denkbar wäre es, dass Sony stattdessen irgendwann im Rahmen einer weiteren State of Play-Episode, mehr zu The Last of Us 2 verrät. Nur der Zeitpunkt steht bislang noch in den Sternen.

Fans vermuten aktuell, dass wir vor Mai/Juni keine Infos zu The Last of Us 2 erfahren, sondern erst einige Zeit nach dem Release von Days Gone. Sony Bends Zombie-Open World-Abenteuer erscheint am 26. April.

The Last of Us: Part 2 kommt exklusiv für PS4. Einem vielversprechenden Update von Sony zufolge könnte das Action-Adventure noch 2019 erscheinen.