The Last of Us Part 2 ist mit seiner schmerzhaften und kontroversen Geschichte nicht unbedingt ein einfaches Erlebnis. Das Ganze lässt sich durch die Schwierigkeitsgrade noch steigern und wer die absolute Herausforderung sucht, der kann das Spiel in der Schwierigkeit Erbarmungslos aka Grounded spielen, während der optionale Permadeath-Modus eingeschaltet ist. Und genau darum geht es in einem Fan-Wettbewerb auf Reddit.

Wer überlebt Grounded mit Permadeath?

Auf Reddit starteten Fans den Wettbewerb "Grounded Whole Game Permadeath - Contest Flair", in dem es darum geht, The Last of Us 2 genau mit diesen Voraussetzungen durchzuspielen. Und damit ist das gesamt Spiel gemeint.

Grounded mit aktiviertem Permadeath für das gesamte Spiel (!) stellt uns vor die ultimative The Last of Us 2-Herausforderung. Die Welt ist tödlicher denn je und nur ein kleiner Fehler reicht und alles war vergeblich. Denn wie der Begriff Permadeath schon aussagt, ist der Tod endgültig und wir müssen komplett vom Neuen beginnen.

Goldenes Firefly-Flair als Belohnung: Wer es trotzdem schafft und so beim Contest erfolgreich mitmacht, erhält eine kleine Belohnung:

"Die wenigen Gottähnlichen, die Grounded / Grounded + auf Whole Game Permadeath beenden können, erhalten neben ihrem Namen eine süßes, hübsches goldenes Firefly-Flair! Für immer!"

Ein goldenes Firefly-Symbol neben dem eigenen Reddit-Benutzernamen klingt vielleicht nicht weltbewegend, ist aber ein Zeichen für euer Können. Außerdem geht es in dem Wettbewerb ja auch darum Spaß zu haben, während wir uns auf diese anstrengende und schmerzhafte Reise begeben - auch wenn das etwas paradox klingt.

So macht ihr beim TLOU2-Contest mit

Falls ihr euch selber der Herausforderung im Rahmen des Reddit-Wettbewerbs stellen wollt, benötigt ihr logischerweise einen Reddit-Account.

Wie lange habe ich dafür Zeit? Der Wettbewerb läuft bis zum 15. Oktober 2020.

Wie beweise ich, dass ich es geschafft habe? Sofern ihr es schafft The Last of Us 2 komplett auf Grounded mit Permadeath durchzuspielen, müsst ihr während einer Videoaufnahme des Bildschirms (die das beweist) eine Notiz mit eurem Reddit-Benutzernamen zeigen. So könnt ihr zugeordnet werden. Das schickt ihr dann als Nachricht an das Mod-Team.

Was ist, wenn Leute cheaten? Das ist natürlich nicht auszuschließen und auch die Einstellungen für Barrierefreiheit spielen hier eine Rolle. Wer sich aber bewusst einen Vorteil verschafft, muss das selber mit seinem Gewissen vereinbaren. Nur wer ehrlich spielt, fühlt sich am Ende gut dabei.

Hier nochmal der Aufruf zum Wettbewerb auf Reddit, der auch zeigt, wie das Firefly-Symbol neben einem Benutzernamen aussieht:

Link zum Reddit-Inhalt

Nicht der erste Fan-Wettbewerb

Bereits beim ersten The Last of Us startet die Reddit-Community einen ähnlichen Wettbewerb. Im Mai 2014 war es das Ziel, die Kampagne in der Schwierigkeit Grounded Plus durchzuspielen. Als Belohnung gab es ebenfalls ein goldenes Firefly-Flair, das auf regulärem Weg nur 15 Mal vergeben wurde.

Der Permadeath-Modus macht den Tod nicht nur endgültig, sondern verändert auch das Spielgefühl. Was damit gemeint ist, erfahrt ihr hier:

35 4 Mehr zum Thema The Last of Us 2: Im Permadeath-Modus bin ich selbst mein größter Feind

Wie findet ihr die Wettbewerbsidee? Macht ihr mit oder habt ihr es vielleicht sogar schon geschafft, The Last of Us 2 so durchzuspielen?