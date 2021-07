The Last of Us 2: Fan-Film sieht im ersten Teaser bereits beeindruckend aus

Die HBO-Serie zu The Last of Us befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt noch in einem frühen Stadium. Um die Wartezeit zu versüßen, lassen sich Fans der Videospiel-Reihe so einiges einfallen. In diese Kategorie zählt auch das neuste Fanprojekt namens Project Spores, zu dem wir nun einen ersten Teaser bestaunen können.

Ellie und Dina im ersten Trailer

Worum geht's? In den vergangenen Wochen haben sich diverse Cosplayer*innen, Fotograf*innen und kreative Köpfe zusammengeschlossen, um einen kleinen Fan-Film zu The Last of Us 2 zu drehen. Der Film soll rein zur Unterhaltung dienen, also keinen Gewinn erzielen.

Den Teaser könnt ihr euch hier zu Gemüte führen:

Im Teaser ist zu sehen, in welche Richtung das Fan-Projekt schlägt. Der Trailer besteht aus einigen Zusammenschnitten des vollständigen Films und zeigt uns zwei Personen, die Ellie und Dina verkörpern, in unterschiedlichen Szenen.

Besonders beeindruckend: Eine der Szenen zeigt einen Kampf von Ellie mit einem Clicker, dessen Gesicht mit dem Pilz überwuchert ist. Die Wucherung sieht im ersten Teaser täuschend echt aus.

Resonanz ist positiv

Den Zuschauenden scheint das Fan-Projekt zu gefallen: Auf rund 570 positive Likes folgen nur 90 Dislikes. Auch in den Kommentaren zeichnet sich ein überwiegend positives Bild ab:

"Für einen von Fans gemachten Film sieht es toll aus. Fantastisch! Ihr wart auf meiner Google-Startseite, macht weiter so!"

"Das sieht toll aus. Ich bin ein großer Fan von TLOU. Ich wünschte, ich könnte bei diesem Projekt mitmachen!"

"Ich bekomme Gänsehaut! Das wird episch."

Wie ist der Film entstanden? Falls ihr euch für weiteres Material zum Fan-Film interessiert, solltet ihr auf dem Youtube-Kanal des Projektes umsehen. Dort haben die Macher zwei weitere Videos hochgeladen, die einen Blick hinter die Kulissen geben und die Darsteller*innen genauer vorstellen.

Leider sind keine Informationen darüber bekannt, welche Länge der vollständige Film haben wird. Zudem müssen wir uns wohl noch gedulden, bis die Macher ein Veröffentlichungsdatum bekannt geben. Und wer weiß: Vielleicht startet bis dahin auch schon die offizielle HBO-Serie.

Alle Informationen zur HBO-Serie findet ihr auf GamePro:

Nicht das erste Fan-Projekt

Schon im Mai dieses Jahres stellen Fans ihr eigenes Film-Projekt vor, in dem es um Ellies Rache geht. Der Fan-Film verschlang 10.000 Dollar Budget und kann sich ebenso sehen lassen wie das aktuelle Film-Projekt Project Spores. Allerdings solltet ihr euch diesen Film nur ansehen, wenn ihr The Last of Us 2 bereits durchgespielt habt, da das Fan-Projekt einige Spoiler enthält.

Was haltet ihr von solchen Fan-Filmen? Findet ihr solche Projekte sehenswert oder wartet ihr lieber auf die offizielle Serie?