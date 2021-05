The Last of Us 2-Film veröffentlicht: Fans drehen eindrucksvoll Ellies Rachefeldzug nach

Da die offizielle HBO-Serie zu The Last of Us noch ein Weilchen auf sich warten lässt, haben sich 20 Fans der Videospielreihe zusammengeschlossen und einen eigenen Film abgedreht. Mit einem Budget von rund 10.000 Dollar haben sie eine 15-minütiges Werk produziert, das wahrlich nicht schlecht aussieht, ganz im Gegenteil.

Spoiler-Warnung: Der Film geht auf Inhalte der Story ein, die starke Spoiler beinhalten.

Ellie sinnt nach Rache

Worum geht es in dem Film? Nachdem Joel getötet wurde, macht sich Ellie auf den Weg, ihren Rachefeldzug zu vollführen. Im Film sind zwischendurch Szenen aus der Vergangenheit mit Joel zu sehen, wie er beispielsweise Ellie das Schießen beibrachte.

Im Film kommen altbekannte Gesichter aus den Videospielen vor, so sehen wir beispielsweise Ellies Freunde Dina und Jesse in einigen Szenen. Der Film läuft auf einen Endkampf zwischen Ellie und Abby hinaus, lässt das Ende aber weitestgehend offen.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie ist der Film geworden? Der Film stellt die einzelnen Szenen sehr beeindruckend nach. Einigen Szenen, in denen Blut fließt, merkt man die künstliche Nachbearbeitung an, doch bei dem geringen Budget ist das zu verschmerzen.

The Last of Us-Serie lässt auf sich warten

Durch die beeindruckenden Bilder macht der Film Appetit auf die offizielle HBO-Serie zu The Last of Us. Anders als im Fan-Film soll aber nicht Ellies Rachefeldzug, sondern die Beziehung zwischen Joel und Ellie im Vordergrund stehen.

Ein Releasedatum steht bislang noch nicht fest, doch wir rechnen damit, dass der Film frühestens Ende 2021 zu sehen sein wird, wenn nicht sogar erst 2022.

Weitere Infos zur HBO-Serie zu The Last of Us findet ihr hier:

Pedro Pascal und Bella Ramsey in den Hauptrollen

Joel wird in der Serie durch Pedro Pascal verkörpert, Ellie durch Bella Ramsey. Beide hatten bereits Auftritte in der Serie Game of Thrones, Pedro Pascal bekam sogar die Hauptrolle in The Mandalorian. Alle weiteren Infos findet ihr in unserer GamePro-Übersicht zur The Last of Us-Serie.

Wie findet ihr den Fan-Film zu The Last of Us?