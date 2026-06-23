The Last of Us 2 bekommt doch noch einen Multiplayer, aber nicht von Naughty Dog

Im September könnt ihr wieder mit Ellie auf die Jagd gehen. Zumindest am PC.

Als Naughty Dog Ende 2023 das Multiplayer-Projekt zu The Last of Us 2 einstellte, war die Enttäuschung bei vielen Fans groß. Schließlich hatte das Studio zuvor jahrelang an einem Nachfolger des beliebten Factions-Modus gearbeitet. Nun versucht ein Modder genau die Lücke zu füllen, die Naughty Dog hinterlassen hat.

Ein Fan baut sein eigenes Factions

Die Mod entsteht auf Basis der PC-Version von The Last of Us Part 2 und orientiert sich stark am ursprünglichen Factions-Modus aus dem ersten Spiel. Federführend ist der Modder Speclizer, der bereits eine laufende Version seiner Idee präsentiert.

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Autoplay

Das Projekt setzt also auf klassische Multiplayer-Gefechte. Charaktere aus der Kampagne treten auf Karten gegeneinander an, die auf bekannten Schauplätzen des Hauptspiels basieren.

Ein erstes Video zeigt bereits den aktuellen Stand der Entwicklung. Noch wirkt die Mod an einigen Stellen unfertig. Das ist nicht verwunderlich, schließlich arbeitet der Modder erst seit Januar 2026 an dem Projekt, doch laut Entwickler soll das Ganze bereits im September diesen Jahres in einer spielbaren Version erscheinen.

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Der Multiplayer, den wir nie bekamen

Über Jahre hinweg arbeitete Naughty Dog an einem eigenständigen Online-Spiel im Universum von The Last of Us. Die Ambitionen gingen dabei deutlich über den ursprünglichen Factions-Modus hinaus. Geplant war ein großes Multiplayer-Erlebnis mit eigener Geschichte und langfristiger Unterstützung.

Einen offiziellen Titel bekam das Spin-Off nie, das wohl im Rahmen von Sonys damals groß angekündigter Live-Service-Initiative entstand. Andere (gescheiterte) Projekte aus dieser Ecke waren etwa ein gemunkeltes Multiplayer-Spiel im God of War-Universum vom mittlerweile geschlossenen Studio Bluepoint oder natürlich Concord, das nur zwei Wochen nach Release eingestellt wurde.

Ende 2023 zog auch Naughty Dog die Reißleine. Das Studio erklärte damals, dass die weitere Entwicklung des Last of Us-Spinoffs und der spätere Betrieb eines solchen Live-Service-Spiels zu viele Ressourcen gebunden hätten. Man wollte sich stattdessen wieder stärker auf Singleplayer-Projekte konzentrieren.

Ob die Mod von am Ende tatsächlich die Lücke füllen kann, die das eingestellte Factions-Projekt hinterlassen hat, wird sich spätestens im September zeigen.

Hättet ihr lieber das große Multiplayer-Projekt von Naughty Dog gesehen oder hätte euch ein klassisches Factions 2 völlig gereicht?