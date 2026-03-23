The Last of Us Staffel 3 hat Besetzung für Lev gefunden - aber es ist nicht der Schauspieler, auf den wir gehofft haben

Lev wird einer der wichtigsten Charaktere in Staffel 3 von The Last of Us.

Die dritte Season der HBO-Live-Action-Serie zu The Last of Us ist aktuell in Arbeit. Da sie direkt an Season 2 anschließt, kennen wir einen Großteil des Casts bereits, zwei wichtige Figuren waren aber bislang noch ein großes Fragezeichen: Lev und Yara.



Nun wissen wir, wer die beiden in der Serie spielen wird. Der Cast erntet allerdings auch einiges an Kritik von Fans.

Das ist der Cast von Lev und Yara in Season 3 der Last of Us-Serie

Wie Deadline vor Kurzem berichtet hat, wurden die Geschwister Lev und Yara für die Show endlich gefunden: Demnach übernimmt Michelle Mao die Rolle von Yara und Kyriana Kratter wird als Lev zu sehen sein.

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Lev und Yara sind zwei ehemalige Seraphiten, die im Story-Arc von Abby eine große Rolle spielen werden – worum sich auch ein Großteil von Staffel 3 drehen dürfte.



Michelle Mao ist unter anderem bekannt aus der vierten Staffel von Bridgerton, Kyriana Kratter war dagegen zuletzt in Star Wars: Skeleton Crew zu sehen.

0:29 The Last of Us-Trailer verrät uns, was uns im großen Finale von Staffel 2 erwartet

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Kritik für den Cast eines trans Charakters

Wie Deadline zitiert, soll es einen "inklusiven Casting Call" für Lev gegeben haben, für den diverse Schauspieler*innen unterschiedlicher Hintergründe vorgesprochen haben. In einem inzwischen gelöschten Auszug des Artikels heißt es, dass Kratter die Darstellerin gewesen sei, die laut den Producern "die Rolle am besten verkörpert" (via Kotaku).

Einige Fans sind damit allerdings nicht glücklich, da Lev ein trans Junge ist, der nun allem Anschein nach von einer cis Schauspielerin verkörpert wird. So beklagt der Top-Kommentar unter einem der Threads zur Ankündigung auf Reddit etwa:

"Huh, das fühlt sich ziemlich unsensibel an, keinen männlichen trans Schauspieler für die Rolle zu casten. [...] Trans Darsteller werden ohnehin schon zu großen Teilen auf trans Rollen beschränkt, so castet Hollywood einfach. Wenn eine der seltenen Rollen also mal gecastet wird und an eine cis Schauspielerin geht, ist es nicht nur enttäuschend, sondern nimmt auch eine der wenigen Chancen weg, die [trans Schauspielern] wirklich hätte gehören sollen."

Dabei hat Ian Alexander (Lev im Spiel und selbst eine trans und non-binary Person) in der Vergangenheit schon bekundet, gerne auch in der Serie als Lev zurückkehren zu wollen. Wobei natürlich anzumerken ist, dass Alexander inzwischen 24 Jahre alt ist, Lev in der Serie aber 13 sein soll.

Kyriana Kratter ist aktuell 15 Jahre alt, also deutlich näher am passenden Alter dran. Die Yara-Darstellerin Michelle Mao ist dagegen bereits 29.

Daneben wurden auch einige weitere Rollen laut Deadline besetzt. So übernimmt Jorge Lendeborg Jr. die Rolle von Manny (zuvor noch von Danny Ramirez gespielt), Jason Ritter wird als WLF-Soldat Hanley auftreten und Patrick Wilson wird als Abbys Vater Jerry in Staffel 3 der Serie zu sehen sein.

The Last of Us: Staffel 3 hat noch keinen Release-Termin, ist allerdings für einen Start 2027 geplant.