Während der Entwicklung fallen immer wieder Inhalte und ganze Szenen der Schere zum Opfer. Auch in The Last of Us Part 2 gibt es zahlreiche Abschnitte, die es nicht ins fertige Spiel schafften. Im The Official The Last of Us Podcast erzählen die Entwickler von spielbaren Szenen in Jackson, die erst recht spät entfernt wurden.

Spielbare Szenen bremsten die Story aus

Die Szene in Jackson, in der Ellie und Dina auf einer Feier miteinander tanzen, ist bereits aus Trailern zu The Last of Us 2 bekannt. Im Spiel selbst ist der Abschnitt etwas länger, aber längst nicht so umfangreich, wie er erst geplant war.

Neil Druckmann von Naughty Dog erzählte in einer Folge des offiziellen The Last of Us-Podcasts, dass es Szenen gab, die vor dem Tanz mit Dina stattfanden, aber dann ziemlich spät noch rausgeschnitten wurden:

"Vieles davon war nicht super poliert, es war so bei 80 Prozent, und wir hatten das Gefühl, dass es die Dinge zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte zu sehr verlangsamte. Es war herzzerreißend, all das herauszuschneiden, aber das ist eine dieser schwierigen Entscheidungen, die man manchmal treffen muss."

Gestrichene Szenen: Clicker spielen und Alkohol trinken

Diese Szenen in Jackson, die Naughty Dog letztendlich aus The Last of Us 2 rausschmiss, sollten aktiv mit Ellie spielbar sein. Sie sollten uns so beispielsweise ermöglichen mit Kindern Clicker zu spielen:

"Sie haben kleine Spiele und Kinder, die herumlaufen. Man konnte Darts spielen und all diese Minispiele machen. Wie die Kinder, die sich als Clicker ausgeben, indem sie sich eine Augenbinde umbinden und sich gegenseitig jagen. Man konnte mit ihnen spielen."

Spiele spielen, durch den Schnee stapfen oder auch das Trinken von Alkohol wurde durch die gestrichenen Szenen wieder entfernt. Druckmann erinnert sich, wie Ellie eigentlich alleine in einer Gasse Alkohol trinken sollte, während die Feier im Hintergrund zu hören ist. Klingt nach einem einsamen Moment für Ellie.

Letztendlich flogen all diese Inhalte aber aus dem Spiel, so wie auch weitere Szenen, die The Last of Us 2 zu einem etwas anderem Erlebnis gemacht hätten:

Was haltet ihr von der geschnittenen Szene? Hättet ihr sie gerne gespielt, oder wäre das Spiel dadurch doch zu langsam geworden?