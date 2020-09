Einige unter euch mag's vielleicht überraschen, aber Singleplayer-Games haben eine auf dem ersten Blick erschreckend geringe Completion Rate. Dieser Durschnittswert gibt an, wie viele Spieler*innen einen Titel auch wirklich durchgespielt haben und kann ganz einfach in der Trophäen-Liste auf der PS4 eingesehen werden.

Auch die Durchspiel-Rate von The Last of Us Part 2 mag zunächst gering wirken, fällt im Vergleich zu anderen großen PS4-Exklusivspielen aber wirklich hoch aus: 58.4 Prozent aller Spieler*innen haben Ellies düsteren Rachetrip zu Ende geführt und die Credits rollen sehen. Rekord.(via ungeek.ph).

Wer die Story von The Last of Us 2 abschließt, erhält eine Goldtrophäe ("Was ich tun musste"). Rufen wir das Achievement im entsprechenden Menü auf unserer PS4 auf, sehen wir, wie viel Prozent aller Spieler*innen diese erhalten haben:

Zum Vergleich: Das erste The Last of Us, oder genauer: Die Remastered-Fassung für PS4 haben gerade einmal 40% beendet. Uncharted 4 30% und Bloodborne geringe 14 %.

Die Gründe dafür, warum wir bestimmte Titel abbrechen, sind vielfältig und abhängig von vielerlei Faktoren: Ist das Spiel zu schwer? Ist die Geschichte langweilig? Ist das Spiel zu lang, die Open World zu groß? The Last of Us 2 jedenfalls hat mehr als die Hälfte aller Spieler*innen so sehr in den Bann gezogen, dass sie das Abenteuer durchgezogen haben.

So viele Spieler*innen haben die wichtigsten PS4-Exclusives beendet (nach Trophäen)

Was Naughty Dogs Action-Adventure so gut macht, erfahrt ihr in unserem Test zu The Last of Us 2.

Welche Spiele habt ihr abgebrochen und warum?