Über einen neuen Trailer oder gar das Release-Datum zu The Last of Us: Part 2 schweigt sich Naughty Dog zwar weiterhin aus, vor einigen Stunden postete Director Neil Druckmann aber immerhin ein neues Foto von den Motion Capture-Aufnahmen. Darauf zusehen? Nicht etwa Ashley Johnson oder Troy Baker, sondern ein komplett neues Gesicht im Cast, das etliche Musikfans auf der Welt gerade in Begeisterung versetzt.

Logic offenbar mit Rolle in The Last of Us 2

Knapp 16.000 Gefällt mir-Angaben hat das Bild von Druckmann bereits gesammelt. Zahlreiche Kommentare wie "Was?!" und "Was zum Teufel?!" zeichnen sich darunter ab. Wer ist dieser Typ, der gerade so hohe Wellen in der The Last of Us-Community schlägt?

Es ist Logic. US-Amerikanischer Rapper und seit neuestem New York Times-Bestseller-Autor mit seinem Buch "Supermarket".

Had a little too much fun brutalizing these two fine gentlemen. pic.twitter.com/u5QXiDPSxT — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 11, 2019

Logic (links) und Schauspieler Travis Willingham (rechts).

Sieht ganz danach aus, als ob Logic eine Rolle in The Last of Us: Part 2 übernimmt. Welchen Charakter der Musiker im kommenden Action-Adventure spielt, verrät Druckmann natürlich nicht.

"Ich hatte sehr viel Spaß dabei, diese beiden feinen Herren zu brutalisieren", schreibt der Director auf Twitter. Womöglich übernimmt Logic dann eine kleinere Rolle, zum Beispiel einen Gegner, den wir fröhlich meucheln dürfen.

Logic ist großer The Last of Us-Fan

Überraschend ist Logics Auftritt in The Last of Us: Part 2 jedenfalls nicht. Der Rapper bezeichnet sich selbst als riesiger Videospielfan. Wer ganz genau hinschaut, der erkennt sogar Ashley Johnson und Troy Baker auf dem Cover seines Albums Everybody. Sogar eine Kopie von The Last of Us Remastered ist dort zu erkennen.

The Last of Us: Part 2 kommt exklusiv für PS4 und könnte etlichen Gerüchten zufolge noch im Jahr 2019 erscheinen.

