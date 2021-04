The Last of Us 2-Mod macht heimlichen Lieblingscharakter vieler Fans spielbar

Aus dem riesigen Charakter-Pool des PS4-Hits The Last of Us 2 gibt es nur einen Bruchteil an Charakteren, den ihr aktiv durch die apokalyptischen Vereinigten Staaten schicken könnt. Ein besonders begabter Fan hat es in der Vergangenheit bereits geschafft, dass wir Ellie durch Joel austauschen können. Nun folgt ein weiterer Fanliebling, den ihr im Spiel steuern könnt.

Jesse wird zum spielbaren Charakter

Mithilfe einer selbst erstellten Mod ist es einem User gelungen, das Charaktermodell von Ellie auszutauschen und stattdessen Jesses Charaktermodell einzusetzen. In einem Video ist zu sehen, wie Jesse zum Protagonisten wird und sich durch eine Vielzahl von Gegnern schießt.

Link zum YouTube-Inhalt

Wer ist Jesse? Bei Jesse handelt es sich um Dinas Ex-Partner und einen guten Freund von Ellie. Er ist eine pflichtbewusste Person und Mitglied der Patrouille in Jackson. Auf diese Weise hilft er, die Gemeinde sicher zu halten.

Auch wenn die Situation zunächst ungewohnt erscheint, dürften sich viele Fans über Jesse als spielbaren Charakter freuen. In der Kommentarspalte wird deutlich, dass einige User mit Jesse sympathisieren und sich einen DLC wünschen würden, der seine Geschichte vor dem Treffen mit Ellie beleuchtet.

Befremdliche Situation

In einem weiteren Video wird die Gesamtsituation noch grotesker, als das Charaktermodell von Jesse auf den wahren Jesse trifft. Hier wird auch deutlich, wer der originale und wer der falsche Jesse ist, denn die Mod-Version hat keine Gesichtsanimationen und spricht mit der Stimme von Ellie.

Wie es aussieht, wenn Jesse und Fake-Jesse auf Jagd gehen, könnt ihr im zweiten Video ansehen:

Link zum YouTube-Inhalt

Allerdings: Die PS4 und PS5 unterstützen generell keine Mods, deshalb könnt ihr die Mod nicht so ohne Weiteres nutzen. Die einzigen Möglichkeiten bestehen darin, dass ihr das Spiel emuliert oder eure Konsole hackt.

Wir raten euch von beiden Vorgehensweisen ab, da hierbei einiges schieflaufen kann und euer Account im schlimmsten Fall sogar gesperrt werden kann.

Mehr News zu The Last of Us 2 findet ihr hier:

Serie in Arbeit

Der erste Teil zu The Last of Us wird seine eigene Serie erhalten. Der Starttermin ist leider noch unbekannt, doch mit der Zeit kommen immer mehr Details zur Verfilmung ans Licht. In den Hauptrollen werden wir Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie sehen.

Welchen Charakter würdet ihr per Mod ins Spiel verfrachten?