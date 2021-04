The Last of Us 2-Video macht Ellie zum singenden Clicker und es ist furchtbar

The Last of Us Part 2 ist seit fast einem Jahr auf den Markt und die größten Fans haben schon längst damit angefangen, sich kreativ mit dem PS4-Blockbuster von Naughty Dog auszutoben. Vor einer Weile berichtete GamePro beispielsweise über eine Mod, die Joel spielbar macht - nett für alle Fans des griesgrämigen Schmugglers. Eine neue Modifikation, die jetzt im TLoU-Subreddit die Runde macht, geht mir allerdings einen Schritt zu weit (auch wenn das eigentlich Video zugegeben extrem witzig ist).

Achtung, Spoiler: Hier beziehe ich mich auf eine Szene in The Last of Us: Part 2, die ihr ganz sicher selbst entdecken wollt. Solltet ihr das Spiel also noch nicht gespielt oder zumindest noch nicht Kapitel "Seattle Tag 1" beendet haben, dann lest besser nicht weiter.

Wenn Pilzmutanten plötzlich singen können

Worum es geht? Um die Take on Me-Szene im Musik-Shop, den Ellie und Dina kurz nach ihrer Ankunft in Seattle entdecken können. Wer die versteckte Zwischensequenz gesehen hat, dem muss ich gar nicht groß erklären, warum sie zu den besten und emotionalsten Szenen im gesamten Spiel gehört.

Das, was die Szene für mich so besonders macht, sind nicht zwingend die wundervolle Akustik-Version des a-ha-Songs und Ellies Gesang, sondern vielmehr die (technisch hervorragend umgesetzte) Mimik der beiden Charaktere. Ellies und Dinas Blicke sprechen hier mehr als tausend Worte und führen uns erstmals im Laufe der Geschichte die innige Beziehung zwischen den beiden vor Augen.

Und diese Mod kippt genau das komplett ins Lächerliche um: Ellies Charaktermodell wird in besagter Szene kurzerhand durch einen Clicker ersetzt (der trotz mutiertem Pilz im Gesicht immer noch sehr gut Singen kann).

Aber Achtung: Die Entscheidung, ob ihr euch das Video anschauen wollt oder nicht, liegt natürlich bei euch. Doch möglicherweise könnt ihr die richtige Take on Me-Szene danach nur noch mit anderen Augen sehen.

Link zum Reddit-Inhalt

So geht's jedenfalls mir, aber zugegeben: Im ersten Moment musste ich lachen. Es ist furchtbar absurd, wie der Clicker Gitarre spielend vor sich hin trällert, während Dina ihn verliebt anschaut.

Aber die komplette Magie dieser so fantastischen Szene verfliegt hier natürlich komplett, und nicht nur das: Das Video löst extremes Unbehagen in mir aus, was wohl in erster Linie an der Vorstellung liegt, dass Ellie tatsächlich unter dem dicken Pilzpanzer dieses eigentlich aggressiven und völlig grotesken Wesens stecken könnte.

Im Nachhinein wünschte ich mir jedenfalls, ich hätte das Video nie gesehen. Wie geht's euch damit?