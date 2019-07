Gerücht: The Last of Us 2 kommt Februar 2020 in vier Editionen für PS4

Nachdem es in den vergangenen Wochen bereits mehrere Gerüchte zu einem Februar 2020-Release von The Last of Us: Part 2 gab, ist nun ein neues aufgetaucht. Eine chinesische Quelle, die bereits den Release-Termin von Death Stranding vorausgesagt hat, spricht ebenfalls davon, dass das Action-Adventure von Naughty Dog im Februar des kommenden Jahres aufschlägt - und nennt dabei sogar die Editionen.

Neue Release-Gerüchte zu The Last of Us: Part 2

Der angebliche Leak wurde vom bekannten Branchen-Insider und Analysten Daniel Ahmad aka ZhugeEX via Resetera geteilt.

Was sagt die Quelle zum Release? Demnach erscheint The Last of Us 2 im Februar 2020 in vier verschiedenen Editionen für PS4. Ein konkretes Datum nennt die Quelle nicht.

In diesen Editionen soll The Last of Us: Part 2 erscheinen

Standard-Edition

Special Edition

Collector's Edition

Ellie Edition

In diesen Editionen erschien das Original

Die vier oben genannten Editionen kommen uns bekannt vor. Bereits das erste The Last of Us erschien in ähnlichen Ausgaben. Neben der Standard-Edition des PS3-Originals gab es:

Survival Edition - Eine Special Edition, die u.a. das Artbook und die erste Ausgabe des Comics American Dreaks enthielt

- Eine Special Edition, die u.a. das Artbook und die erste Ausgabe des Comics American Dreaks enthielt Post-Pandemic Edition - Eine Collector's Edition, die u.a. eine Statue der beiden Helden enthielt

- Eine Collector's Edition, die u.a. eine Statue der beiden Helden enthielt Ellie-Edition

Joel-Edition

Gut möglich also, dass der Nachfolger in ähnlichen Editionen auf den Markt kommt.

Betrachtet die Angaben mit großer Vorsicht, offiziell bestätigt wurde der angebliche Release-Zeitraum von The Last of Us 2 bislang nämlich nicht. Sowohl Sony als auch Naughty Dog hüllen sich nach wie vor in Schweigen.

Wir haben daraufhin noch einmal bei Sony nachgehakt und updaten diese News, sobald wir eine Antwort erhalten.

Wie wahrscheinlich ist Release von The Last of Us 2 im Februar 2020?

Doch das Gerücht der chinesichen Quelle ist eben nicht das einzige, das von einem Februar 2020-Release des The Last of Us-Sequels spricht.

Branchen-Insider und Journalist Jason Schreier gab vor einigen Wochen ebenfalls an, dass The Last of Us 2 im Februar 2020 erscheint

Zudem behauptete Ellie-Sprecherin Ashley Johnson vor Kurzem in einem Interview, dass das Sequel im Februar auf den Markt kommt. Später gab sie zwar an, sich dabei nur einen Scherz erlaubt zu haben, dass an ihrer Aussage etwas dran ist, ist damit aber trotzdem nicht ausgeschlossen. Sie könnte Fans schlicht auf eine falsche Fährte geführt haben.

Ein Release von The Last of Us 2 im Jahr 2019 erscheint mittlerweile indes als sehr unwahrscheinlich, da das PS4-exklusive Death Stranding diesen November das Licht der Welt erblickt.

Also ja, es kann gut sein, dass TloU 2 tatsächlich Anfang des nächsten Jahres kommt. Doch für konkrete Infos müssen auf den Zeitpunkt warten, an denen Naughty Dog und Sony das Schweigen brechen.

Gut möglich, dass das Startdatum von Ellies neuestem Abenteuer im Zuge einer kommenden State of Play-Ausgabe enthüllt wird. Die nächste "Sony-Direct" hat aber noch keinen Termin.