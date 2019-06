The Last of Us 2 im Februar 2020? Wie Ellie das Netz zum Narren hielt

Vor einigen Tagen machte ausgerechnet Ellie-Sprecherin Ashley Johnson Hoffnung auf einen Februar-Release von The Last of Us: Part 2. Nun dementiert sie allerdings die Gerüchte.

Ellie-Sprecherin teaste Februar 2020-Release von The Last of Us: Part 2

Was war passiert? In einem Instagram-Interview wurde Johnson vor einigen Tagen nach dem Release-Termin von The Last of Us: Part 2 gefragt. Ihre Antwort? "Ich denke, es kommt im Feb....", dann wurde sie von ihrem Interviewpartner unterbrochen.

Es dauerte nicht lange, bis das Interview im Netz hohe Wellen schlug. Hatte sich Johnson also verplappert und versehentlich angeteast, dass The Last of Us 2 im Februar 2020 erscheint? Das dachten sich zumindest etliche Fans, und viele Gaming-Seiten griffen den vermeintlichen Verplapperer auf.

Doch falsch gedacht. Wie sich nun nämlich herausstellt, hat sich Johnson einen kleinen Scherz erlaubt.

Alles nur Spaß

Unter einem neuen Instagram-Post (via Reddit) wurde die Ellie-Darstellerin nämlich (wieder einmal) nach dem Release-Termin des Spiels gefragt und brachte mit ihrer Antwort ein wenig Licht ins Dunkel.

Was sagt Johnson jetzt? So behaupte sie bereits seit Jahren, dass The Last of Us 2 entweder am 31. Februar oder am 32. Oktober auf den Markt kommt. "Ich stehe hinter diesen Daten, weil sie DEFINITIV echt sind", schreibt Johnson ironisch. Denn wer sich die Daten genauer anschaut, wird feststellen, dass sie auf dem Kalenderblatt DEFINITIV nicht existieren.

Im Interview spielte Johnson also offenbar erneut auf ihren Scherztermin an, um genau die Fans in die Falle tappen zu lassen, die sie wieder und wieder auf Instagram bezüglich des The Last of Us 2-Termins nerven.

Gerüchte Sprechen von einem 2020-Release

Ganz unwahrscheinlich ist es allerdings nicht, dass Ellies nächstes Abenteuer 2020 aufschlägt. Kotaku-Redakteur Jason Schreier will vor einigen Wochen erfahren haben, dass das Action-Adventure auf 2020 verschoben wurde und im Frühjahr, womöglich im Februar erscheint.

Zudem dürfte mit dem November-Termin von Kojimas Death Stranding ein 2019-Release von The Last of Us 2 jetzt ohnehin unwahrscheinlich sein.

The Last of Us: Part 2 erscheint exklusiv für PS4. Alle Infos zu Gameplay, Story und mehr findet ihr hier.