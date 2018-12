Wer auf einen neuen Trailer oder gar auf die Verkündung des Release-Datums von The Last of Us: Part 2 auf den Game Awards 2018 gehofft hatte, muss sich laut Naughty Dog weiter gedulden.

Viele Fans hatten nämlich auf baldige Neuigkeiten im Zuge der großen Show am 7. Dezember gehofft, nun meldet sich der Entwickler des kommenden PS4-Blockbusters aber auf Twitter zu Wort.

The Last of Us: Part 2 nicht auf The Game Awards 2018

Was dachten Fans? Am 7. Dezember findet mit den Game Awards 2018 eines der letzten großen Gaming-Events des Jahres statt. Ein Teil der The Last of Us-Community hoffte, dass es neben News zu vielen anderen Spielen auch einen neuen Trailer oder gar das Release-Datum zum PS4-Exklusivspiel The Last of Us: Part 2 geben wird.

The Last of Us Part II was revealed two years ago today! The love and excitement you shared that day continues to motivate and inspire us. We can’t wait to show you more. For now, watch as we look back at that incredible moment here: https://t.co/Ohm20ZUijC pic.twitter.com/rUquHkhciR — Naughty Dog (@Naughty_Dog) December 3, 2018

Naughty Dog postete am 3. Dezember ein Reaction-Video zur Ankündigung des Sequels, die auf den Tag genau zwei Jahre zurücklag. Viele Spieler nahmen Naughty Dogs Twitter-Post als Grund zur Annahme, dass wir wegen des Jubiläums auf den Game Awards 2018 Neuigkeiten zum Spiel erfahren könnten. Die einen forderten einen neuen Gameplay-Trailer, die anderen den Release-Termin, der nach wie vor auf sich warten lässt.

Jetzt hat sich Naughty Dog auf Twitter zu den aufgeregten Fan-Reaktionen geäußert.

Geduld ist gefragt: The Last of Us: Part 2 sei nicht Teil der Game Awards 2018, erklärt Naughty Dog und verneint damit einen frischen Trailer, ein Release-Datum oder jegliche andere Neuigkeiten zum Spiel ausdrücklich. Naughty Dog will uns mehr vom Spiel zeigen, "wenn es an der Zeit ist".

Wann könnte es Neuigkeiten zu The Last of Us 2 geben?

Damit bleibt natürlich die Frage offen, wann genau wir weitere Infos zu The Last of Us: Part 2 erwarten können. Da sich Naughty Dog in Schweigen hüllt, können wir an dieser Stelle nur spekulieren.

Keine PSX, keine E3: Die PlayStation Experience, Sonys hauseigenes Event, hat das Unternehmen für dieses Jahr bereits abgesagt. Mit Neuigkeiten zu The Last of Us 2 können wir wohl erst 2019 rechnen.

Da Sony seinen E3-Auftritt im nächsten Jahr aber ebenfalls abgesagt hat, bleiben nicht mehr viele Bühnen offen, auf denen Naughty Dog mehr vom Action-Adventure zeigen könnte.

Vielleicht veröffentlicht Naughty Dog im Laufe des Jahres aber auch einfach ohne ein großes Event einen neuen Trailer oder das Erscheinungsdatum zu The Last of Us 2. Vielleicht erfahren wir erst auf der Paris Games Week im Herbst 2019 oder auf der PSX 2019 weitere Infos.

The Last of Us: Part 2 ist auf der offiziellen Seite aktuell mit einem Release-Zeitraum im Jahr 2019 gelistet. Dieser Zeitraum ist damit aber nicht gesetzt, Verschiebungen stehen immer im Raum.

