The Last of Us 2 - Ende Februar können es die ersten Fans anspielen

Viele Fans, wir eingeschlossen, zählen bereits die Tage, bis The Last of Us 2 am 29. Mai endlich für die PS4 erscheint. Bevor es aber in 108 Tagen losgeht, bekommen jetzt erstmals Spieler die Chance das Action-Adventure anzuspielen.

Hier wird gespielt: Die Glücklichen müssen jedoch weiten Weg auf sich nehmen - zumindest, wenn man Spieler aus Deutschland ist. Die sogenannte Hands-on-Demo wird es nämlich auf der PAX East in Boston vom 27. Februar bis zum 01. März geben. Wer jetzt übrigens bei der Stadt Boston ins Grübeln gerät: Ja, die Reise von Joel und Ellie aus dem Vorgänger startete ebenfalls in Boston. Passend also, dass hier erstmals öffentlich Fans den Nachfolger ausprobieren dürfen.

Öffentliche Demo auf der PAX East

Was ist spielbar? Bekannt ist zudem, welchen Abschnitt die Besucher der Messe spielen dürfen. Es handelt es sich um die Mission "Patrol", die einen frühen Abschnitt des Spiels zeigt

Spoiler-Warnung: An dieser Stelle der Hinweis, wollt ihr nichts über die Geschichte des Spiels wissen, dann solltet ihr hier besser nicht weiterlesen, wenngleich es sich nur um eine winzige Info handelt.

Das wird gespielt:

In der Mission sind Ellie und Freundin Dina unterwegs in eine Ortschaft außerhalb Jacksons, um ein Areal von Infizierten zu befreien. Die Dauer der Demo soll ca. eine Stunde betragen und nur einen kleinen Einblick in The Last of Us 2 geben. Falls ihr zufällig vor Ort seid, könnt ihr euch auf dem PS Blog durchlesen, wie ihr einen Platz zum zocken ergattert.

Wie es mit einem Anspiel-Termin hier in Deutschland aussieht, dass haben wir Sony als Publisher gefragt. Sobald wir neue Infos haben, werden wir euch darüber informieren.

Allen anderen kann ich den Bericht von Kollege Kai empfehlen, der eben diese Mission bereits auf einem Anspiel-Event im September vergangenen Jahres erleben durfte.

Neue Infos zur PAX East? Da Naughty Dog Ende Februar erstmals mit ihrem Spiel an die Öffentlichkeit geht, wird es zudem spannend zu sehen sein, ob wir in diesem Zeitraum neue Infos vom Action-Adventure erhalten.

Vorab anspielen oder warten bis zum Release, wie seht ihr das?