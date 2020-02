The Last of Us 2 schenkt euch Gratis-PS4-Theme mit diesem Code

Sony hat ein neues kostenloses PS4-Theme zu The Last of Us 2 veröffentlicht. Das verändert sich dynamisch, je nachdem, ob es Tag oder Nacht ist. Dann wird ein entsprechendes Ellie-Artwork gezeigt.

Das Besondere: Am Tag lehnt sie entspannt an einem Baum und spielt Gitarre, in der Nacht hockt sie ebenfalls hinter einem Baum, allerdings mit aggressiven Blick und mit einer Machete bereit, ihren Verfolgern den Garaus zu machen.

Das ist der Code zum Gratis-PS4-Theme: 9DEK-PKNG-N445

Wie löse ich den Code ein? Gebt diesen Code einfach im Bereich "Code einlösen" ein (entweder auf der Sony-Webseite, wenn ihr eingeloggt seid, oder direkt im PS Store auf eurer PS4) und schon könnt ihr das Theme herunterladen.

Dafür habt ihr übrigens ein ganzes Jahr Zeit: Erst ab dem 11. Februar 2021 verliert der Code seine Gültigkeit.

Welche The Last of Us-Themes gibt es noch?

Das neue dynamische Theme ist nicht der einzige Hintergrund-Schmuck zum postapokalyptischen-Abenteuer.

In unserer Liste zeigen wir euch die aktuell besten Themes und Wallpaper zu The Last of Us 2.

Bis zum Release von The Last of Us Part 2 dauert es noch über drei Monate, aber Entwickler Naughty Dog befindet immerhin im letzten Entwicklungsschritt für den potenziellen PS4-Hit. Besucher der PAX East können The Last of Us 2 Ende Februar anspielen, deutsche Spieler müssen sich dagegen noch in Geduld üben.

The Last of Us Part 2 erscheint am 29. Mai 2020 für PS4. Alle Infos zu The Last of Us 2 findet ihr in unserer großen Übersicht.

Welches The Last of Us 2-Theme ist euer Liebling?